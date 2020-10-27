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Ковід підтвердили в іще одного заступника глави Офісу президента

Речниця президента запевняє, що Зеленський та Єрмак здорові.

Ковід підтвердили в іще одного заступника глави Офісу президента
Андрій Смирнов
Фото: Цензор

Коронавірусну недугу COVID-19 виявили у двох заступників керівника Офісу президента Андрія Єрмака: Юлії Ковалів та Андрія Смирнова.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на речницю президента Юлію Мендель.

"У Юлії Ковалів та Андрія Смирнова справді виявили коронавірусну хворобу COVID-19. Вони перебувають на самоізоляції", - заявила агентству Мендель.

Водночас Мендель додала, що глава держави Володимир Зеленський та керівник Офісу президента Андрій Єрмак здорові.

Раніше заступниця керівника Офісу глави держави Юлія Ковалів повідомила, що вона та її сім’я захворіли на COVID-19. Ковалів зазначила, що вона та її родина почуваються задовільно, перебувають під наглядом лікаря.

Нагадаємо, 12 червня ковід виявили у дружини президента Олени Зеленської. 3 липня стало відомо, що перша леді України одужала від коронавірусу. Аж 21 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що в червні одночасно з першою леді на коронавірус захворів їхній син.

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