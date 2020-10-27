Заступниця Єрмака повідомила, що в неї ковід

Позитивний тест на коронавірус отримали також чоловік і діти Юлії Ковалів.

Заступниця керівника Офісу глави держави Юлія Ковалів повідомила, що вона та її сім’я захворіли на COVID-19.

Про це Ковалів написала у фейсбуці.

"Наша сім’я також поповнила невтішну статистику. На жаль, разом з чоловіком та дітьми отримали позитивні тести на COVID19. Попри те, що ми чітко дотримувались всіх протиепідемічних норм, ця хвороба не обійшла і нас стороною", - розповіла чиновниця.

Юлія Ковалів зазначила, що вона та її родина почуваються задовільно, перебувають під наглядом лікаря.

"Як і передбачено санітарно-епідеміологічними заходами, повідомили усіх, з ким контактували протягом минулого тижня. Перебуваємо на самоізоляції", - додала вона.

Нагадаємо, у переддень виборів про те, що отримав позитивний тест на ковід повідомив мер Києва Віталій Кличко.