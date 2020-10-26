МОЗ визначається з підприємством, яке може виготовити українського кандидата у вакцини від ковід для наступних досліджень

Український кандидат у вакцини від коронавірусу на доклінічній фазі випробувань досліджувався у лабораторіях Туреччини та США.

Надалі заплановані три фази клінічних випробувань, заявив глава МОЗ Максим Степанов на брифінгу.

Зараз МОЗ визначається з підприємством, яке може на своїх потужностях виготовити вакцину для продовження досліджень.

Доклінічні тестування препарату тривали шість місяців.

"Учені, молекулярні біологи провели роботу з підбору оптимального числа епітопів, антигенів, щоб створити комбіновану вакцину і надійно забезпечити тривалий імунітет. Доклінічні дослідження кандидата у вакцини підтвердили стійкий результат вироблення антитіл і показали нейтралізацію вірусу COVID-19 в інфікованих клітинах людини", - йдеться на сторінці МОЗ у Facebook.

Нагадаємо, що 8 жовтня на зустрічі з прем'єром Британії Борисом Джонсоном Зеленський зазначив, що Україна має потужності для масового виробництва й очікує виготовлення вакцини від коронавірусу. Також президент розраховує на китайську вакцину для України.

Розробка дає змогу припустити, що майбутній препарат допоможе боротися і з новими видами коронавірусних інфекцій, які постійно мутують. Він також додав, що позитивним фактом є те, що досі в Україні не було стрибка летальності порівняно зі зростанням кількості хворих.

20 жовтня президент Володимир Зеленський провів нараду з науковцями, залученими до розробки оригінального українського кандидата у вакцини проти коронавірусної хвороби COVID-19.

Один із розробників препарату, міжнародний експерт у галузі охорони здоров’я та епідеміології, доктор медичних наук Михайло Фаворов повідомив, що процес виготовлення української вакцини від коронавірусу триватиме не менш ніж рік.