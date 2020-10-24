В Україні за добу померли 125 пацієнтів з ковідом, нових заражень - 7 тисяч

В Україні впродовж 23 жовтня коронавірус виявили у 7014 осіб, одужали 2177 людей. Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Найбільше нових випадків зафіксували у Києві (560), Харківській (520), Житомирській (484), Львівській (469), Хмельницькій (450) областях.

Внаслідок ковіду за добу померли 125 пацієнтів, з них 18 у Києві. Це найвищий добовий показник смертності у столиці з початку епідемії.

Україна цього тижня вийшла на 23 місці у світі за кількістю заражень, обійшовши Ізраїль та Пакистан. З початку спалаху недугу виявили у 337 410 осіб. Зараз хворіють 191 366 людей.

Статистика у регіонах:

Вінницька обл — 9081 (+158)

Волинська обл — 12009 (+217)

Дніпропетровська обл — 12685 (+305)

Донецька обл — 8410 (+250)

Житомирська обл — 11748 (+484)

Закарпатська обл — 12801 (+260)

Запорізька обл — 7792 (+297)

Івано-Франківська обл — 17984 (+279)

Кіровоградська обл — 1955 (+97)

м. Київ — 33695 (+560)

Київська обл — 14247 (+289)

Львівська обл — 26868 (+469)

Луганська обл — 3083 (+98)

Миколаївська обл — 6790 (+188)

Одеська обл — 21491 (+363)

Полтавська обл — 7694 (+162)

Рівненська обл — 17257 (+272)

Сумська обл — 10112 (+224)

Тернопільська обл — 18849 (+236)

Харківська обл — 32112 (+520)

Херсонська обл — 3061 (+110)

Хмельницька обл — 12863 (+450)

Чернівецька обл — 19116 (+305)

Черкаська обл — 7921 (+217)

Чернігівська обл — 7786 (+204).

Нагадаємо, напередодні в Україні зареєстрували найвищий добовий приріст заражень з початку епідемії. Впродовж 22 жовтня коронавірус виявили у 7517 осіб.

Згідно нового епідемічного зонування, з 26 жовтня майже вся Україна буде в помаранчевій або червоній епідемічній зоні.

Раніше Міністерство охорони здоров'я розробило план дій відповідно до чотирьох рівнів небезпеки для медичної системи. Зараз країна знаходиться на пешому рівні, коли щоденна кількість випадків у межах 5000-7000. За словами міністра, це той рівень, який українська система охорони здоров'я здатна витримувати.