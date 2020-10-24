В Україні за добу померли 125 пацієнтів з ковідом, нових заражень - 7 тисяч

В Україні впродовж 23 жовтня коронавірус виявили у 7014 осіб, одужали 2177 людей. Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.
Найбільше нових випадків зафіксували у Києві (560), Харківській (520), Житомирській (484), Львівській (469), Хмельницькій (450) областях.
Внаслідок ковіду за добу померли 125 пацієнтів, з них 18 у Києві. Це найвищий добовий показник смертності у столиці з початку епідемії.
Україна цього тижня вийшла на 23 місці у світі за кількістю заражень, обійшовши Ізраїль та Пакистан. З початку спалаху недугу виявили у 337 410 осіб. Зараз хворіють 191 366 людей.
Статистика у регіонах:
- Вінницька обл — 9081 (+158)
- Волинська обл — 12009 (+217)
- Дніпропетровська обл — 12685 (+305)
- Донецька обл — 8410 (+250)
- Житомирська обл — 11748 (+484)
- Закарпатська обл — 12801 (+260)
- Запорізька обл — 7792 (+297)
- Івано-Франківська обл — 17984 (+279)
- Кіровоградська обл — 1955 (+97)
- м. Київ — 33695 (+560)
- Київська обл — 14247 (+289)
- Львівська обл — 26868 (+469)
- Луганська обл — 3083 (+98)
- Миколаївська обл — 6790 (+188)
- Одеська обл — 21491 (+363)
- Полтавська обл — 7694 (+162)
- Рівненська обл — 17257 (+272)
- Сумська обл — 10112 (+224)
- Тернопільська обл — 18849 (+236)
- Харківська обл — 32112 (+520)
- Херсонська обл — 3061 (+110)
- Хмельницька обл — 12863 (+450)
- Чернівецька обл — 19116 (+305)
- Черкаська обл — 7921 (+217)
- Чернігівська обл — 7786 (+204).
Нагадаємо, напередодні в Україні зареєстрували найвищий добовий приріст заражень з початку епідемії. Впродовж 22 жовтня коронавірус виявили у 7517 осіб.
Згідно нового епідемічного зонування, з 26 жовтня майже вся Україна буде в помаранчевій або червоній епідемічній зоні.
Раніше Міністерство охорони здоров'я розробило план дій відповідно до чотирьох рівнів небезпеки для медичної системи. Зараз країна знаходиться на пешому рівні, коли щоденна кількість випадків у межах 5000-7000. За словами міністра, це той рівень, який українська система охорони здоров'я здатна витримувати.