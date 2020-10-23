За добу в Україні виявили 7517 нових випадків коронавірусу

В Україні зафіксовано 7 517 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 - це антирекорд кількості нових хворих за добу. Одужали за добу 2 680 пацієнтів.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Всього в Україні станом на 23 жовтня 330 396 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. 6164 пацієнти померли, 137 578 - одужали.

Загалом проведено 2 950 463 тестування методом ПЛР.

Статистика у регіонах:

Вінницька область - 8 923 випадки;

Волинська область - 11 792 випадки;

Дніпропетровська область - 12 380 випадків;

Донецька область - 8 160 випадків;

Житомирська область - 11 264 випадки;

Закарпатська область - 12 541 випадок;

Запорізька область - 7 495 випадків;

Івано-Франківська область - 17 705 випадків;

Кіровоградська область - 1 858 випадків;

м. Київ - 33 135 випадків;

Київська область - 13 958 випадків;

Львівська область - 26 399 випадків;

Луганська область - 2 985 випадків;

Миколаївська область - 6 602 випадки;

Одеська область - 21 128 випадків;

Полтавська область - 7 532 випадки;

Рівненська область - 16 985 випадків;

Сумська область - 9 888 випадків;

Тернопільська область - 18 613 випадків;

Харківська область - 31 592 випадки;

Херсонська область - 2 951 випадок;

Хмельницька область - 12 413 випадків;

Чернівецька область - 18 811 випадків;

Черкаська область - 7 704 випадки;

Чернігівська область - 7 582 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, сьогодні, 23 жовтня, Україна піднялася на 23 місце серед країн за поширенням коронавірусу, посунувши Пакистан на 24 сходинку.

Раніше Міністерство охорони здоров'я розробило план дій відповідно до чотирьох рівнів небезпеки для медичної системи.

Перший рівень - щоденна кількість випадків у межах 5000-7000. Це той рівень, який українська система охорони здоров'я, за словами міністра, здатна витримувати. Зараз наша держава перебуває саме на цьому рівні.

Другий рівень - заповнення ліжок фонду хворих на ковід на близько 70% по країні. При цьому орієнтовна щоденна кількість хворих - 8-10 тис.

Третій рівень - щоденна кількість нових хворих сягне 11000-15000, а заповненість ліжок хворими на ковід становитиме не менш ніж 85%.

Четвертий рівень настане, якщо ресурси системи охорони здоров'я будуть вичерпані, а щоденна кількість нових інфікованих буде близько 20 000.