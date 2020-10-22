Зеленський заявив, що не планує повертатись до суворого карантину

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що попри 6-7 тисяч хворих на коронавірус щодня, суворого карантину в Україні запроваджувати не планують.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на інтерв'ю глави держави.

За його словами, такі обмеження можуть повністю зупинити економіку України. Натомість влада приділятиме максимум зусиль питанням додаткового медичного обладнання, медичного забезпечення та кількості лікарів.

Зеленський також анонсував виробництво української вакцини від коронавірусу. Її розробкою займалися більш як пів року, а нині вона проходить тестування.

"Ми не можемо говорити про все через те, що повинні пройти клінічні дослідження, і це правда, не маємо права. Вона, скажу правду – унікальна. Це не пафос і не популізм. Вона унікальна, тому що не така, як інші. Дослідження велись, але вони не на людях. Я не можу говорити сьогодні про терміни, але у будь-якому випадку ви повинні зрозуміти наш підхід: попри на нашу українську вакцину, якщо у когось буде підтверджена вакцина раніше, ми будемо закуповувати, у будь-якому випадку", - сказав президент.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський заявив, що в Україні запровадять жорсткий карантин, якщо кількість інфікованих на добу перевищить позначку у 9,5 тисяч людей. Він також зазначив, що в цьому разі економіка України зупиниться, через що "буде дуже складно всім".

У ВООЗ прогнозують, що до кінця року в Україні щодня виявлятимуть по 7-9 тисяч нових хворих на коронавірус.