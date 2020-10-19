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Зеленський назвав умову запровадження в країні жорсткого карантину

Для медичної системи України ситуація стане критичною, коли буде від 9,5 тисяч щоденних заражень коронавірусом.

Зеленський назвав умову запровадження в країні жорсткого карантину
Володимир Зеленський
Фото: Скріншот відео

В Україні запровадять жорсткий карантин, якщо кількість інфікованих на добу перевищить позначку у 9,5 тисяч людей.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, повідомляється на сайті глави держави.

"Критичною для медичної системи України ситуація стане, коли буде від 9,5 тисяч щоденних заражень коронавірусом. Якщо матимемо більше 9,5 тисяч інфікованих щодоби, ми будемо змушені запроваджувати жорсткий карантин", – сказав Зеленський.

Він також зазначив, що в цьому разі економіка України зупиниться, через що "буде дуже складно всім".

Нагадаємо, за добу в Україні діагностували 4 766 нових випадків COVID-19. Одужали за добу 1 112 пацієнти.

За даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні 75% жертв коронавірусу - люди старше 60 років.

У ВООЗ прогнозують, що до кінця року в Україні щодня виявлятимуть по 7-9 тисяч нових хворих на коронавірус.

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