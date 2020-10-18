Глава МОЗ розповів, хто найчастіше помирає від коронавірусу

В Україні 75% жертв недуги - літні люди.

В Україні 75% жертв коронавірусу є люди старше 60 років. Про це на брифінгу 18 жовтня повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"У нас із загальної кількості померлих відсоток людей, які старші 60 років - це 75,7%. Тому дуже прошу вас, громадяни старше 60 років, користуйтеся маскою, дотримуйтесь дистанції, користуйтеся антисептиками", - сказав міністр.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що летальність від коронавірусу в Україні складає менше 2%.

Нагадаємо, 17 жовтня в Україні зафіксували найвищу добову смертність від коронавірусу - померли 109 пацієнтів. Впродовж жовтня цей показник коливався від 33 до понад 100 випадків на добу.

Загалом жертвами ковіду в Україні стали 5607 людей.

За даними порталу Worldometers, за кількістю смертей наша країна знаходиться на сьомому місці у Європі.