Депутатка Яна Зінкевич вдруге одужала від коронавірусу

Народна депутатка від “Європейської Солідарності” Яна Зінкевич повідомила, що вдруге поборола коронавірус. Про це вона написала на своїй сторінці у фейсбук.

“Нарешті я одужала від коронавірусу та отримала негативний результат тесту. Скажу чесно, непростий досвід і сподіваюсь третього разу не буде хоча б за цей рік”, - написала Зінкевич.

За її словам, вдруге хвороба протікала легше. У неї була сильна втома, температура до 37.5, нежить, втрата нюху, часткова втрата смаку, іноді покашлювання та сплутана свідомість.

Депутка сподівається, що їй вдасться відновитись майже повністю за декілька місяців.

Зінкевич також припустила, коли могла підхопити вірус удруге.

“Респіратор я, звісно, ж носила, але почала його знімати, коли до мене підходили робити фото. Та на частині зустрічей з невеликою кількістю людей (з дотриманням дистанції). Дезінфікувала руки не так часто як раніше. Думаю, моя пильність зменшилась на 25 %, але як бачимо цього вистачило щоб захворіти”, - зазначила вона.

Нагадаємо, впершу коронавірус у Яни Зінкевич виявили навесні, вдруге - наприкінці вересня.

Раніше повідомляли, що у Нідерландах після повторного зараження коронавірусом COVID-19 померла 89-річна жінка. За даними голландського порталу BNO, це стало першим у світі летальним випадком після другого зараження ковідом.