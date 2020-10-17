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В Україні другий день поспіль фіксують рекорд захворюваності: за добу виявили 6410 випадків

Жертвами недуги впродовж 16 жовтня стали 109 пацієнтів.

В Україні другий день поспіль фіксують рекорд захворюваності: за добу виявили 6410 випадків
Фото: EPA/UPG

В Україні другий день поспіль фіксують рекорд захворюваності на коронавірус. Впродовж 16 жовтня недугу виявили у 6410 осіб, учора зареєстрували 5992 нових інфікованих.

Згідно даних системи моніторингу РНБО, найбільше нових випадків за останню добу зафіксували у Києві (598), Одеській (506), Харківській (472), Дніпропетровській (464) областях. 

Внаслідок коронавірусу за добу померли 109 пацієнтів, з них найбільше у Дніпропетровській області - 18. З початку спалаху жертвами недуги стали 5517 українців.

На ковід-19 в Україні захворіла 293 641 людина, одужали трохи більше 124 тисяч, досі хворіють - 164 тисячі людей.

Статистика у регіонах: 

  • Вінницька обл — 8233 (+163)
  • Волинська обл — 10682 (+167)
  • Дніпропетровська обл — 10721 (+464)
  • Донецька обл — 6776 (+118)
  • Житомирська обл — 9539 (+253)
  • Закарпатська обл — 11626 (+165)
  • Запорізька обл — 6259 (+97)
  • Івано-Франківська обл — 16377 (+214)
  • Кіровоградська обл — 1512 (+44)
  • м. Київ — 30010 (+598)
  • Київська обл — 12439 (+232)
  • Львівська обл — 24539 (+368)
  • Луганська обл — 2334 (+105)
  • Миколаївська обл — 5567 (+231)
  • Одеська обл — 18519 (+506)
  • Полтавська обл — 5738 (+269)
  • Рівненська обл — 15646 (+248)
  • Сумська обл — 8524 (+272)
  • Тернопільська обл — 17160 (+244)
  • Харківська обл — 27929 (+472)
  • Херсонська обл — 2380 (+116)
  • Хмельницька обл — 10480 (+382)
  • Чернівецька обл — 17450 (+247)
  • Черкаська обл — 6619 (+232)
  • Чернігівська обл — 6582 (+203).

Нагадаємо, згідно прогнозу Київської школи економіки, з листопада в Україні за добу можуть виявляти до 10 тисяч нових випадків коронавірусного захворювання. Жертвами недуги можуть стати до 20 тисяч українців. 

За чотирма основними показниками оцінки ситуації з COVID-19, Україна - серед країн з найбільш складним становищем. Ми знаходимось на сьомому місці у Європі за кількістю нових випадків захворювання. За показником смертності - четверта. По тестуванню та виявленню хворих - на останньому місці в Європі. Схожа ситуація у Чехії, де влада ввела жорсткий карантин: закриті школи та дитсадки, заборонені масові заходи.

У зв'язку із погіршенням ситуації в Україні Кабінет міністрів подовжив карантин до 31 грудня. Також було змінено карантинні обмеження

На думку головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, одна з причин значного поширення ковіду - нехтування карантинними нормами.

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