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Бельгія запроваджує комендантську годину через COVID-19

Комендантська година буде діяти з опівночі до п'ятої години ранку.

Бельгія запроваджує комендантську годину через COVID-19
Фото: rbc.ua

Влада Бельгії вирішила запровадити з понеділка, 19 жовтня, комендантську годину на всій території країни через посилення пандемії COVID-19.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми усвідомлюємо те, що ці заходи дуже жорсткі. Але вони необхідні. Цей вірус торкнувся всіх особливо тяжких чином. Нас чекають дуже складні тижні. Але, щоб уникнути гіршого, треба діяти зараз", - сказав прем'єр-міністр Олександр Де Кроо на прес-конференції в Брюсселі.

За його словами, на сьогодні цифри за всіма показниками пандемії в країні вище, ніж в березні і квітні нинішнього року.

Комендантська година буде діяти з опівночі до п'ятої години ранку. В цей час заборонено виходити на вулицю. Виняток зроблено для тих, хто йде на роботу або повертається з неї і ще ряду спеціальних випадків. 

Крім того, з 19 жовтня на один місяць закриваються ресторани і кафе по всій країні.

Продаж алкоголю ввечері буде заборонений з 20:00. Нічні магазини зобов'язані закриватися о 22:00, і в них, як і всюди, не можна торгувати алкоголем з 20:00.

Близьке спілкування з особами, які не є членами сім'ї, скорочується до 1 людини. У приватних застіллях чи інших зборах можуть брати участь не більше 4 осіб при дотриманні санітарних заходів обережності і за умови, що протягом двох тижнів це будуть одні і ті ж люди.

Скасовуються традиційні різдвяні базари, які зазвичай починалися на початку листопада.

Нагадаємо, у франкомовних провінціях Бельгії Валлонський Брабант і Люксембург з 14 жовтня введена комендантська година для запобігання поширенню коронавірусу.

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