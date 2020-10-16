Україна та Туреччина заявили про намір спільно будувати кораблі, безпілотники та двигуни

В рамках візиту президента України Володимира Зеленського до Анкари підписано Меморандум про наміри між Міністерством оборони України та Державним агентством з питань оборонної промисловості Туреччини в галузі оборонно-промислових проектів.

Про це йдеться у повідомленні на сайті голови держави.

"Меморандум відзначає прагнення України й Туреччини розвивати свої оборонно-промислові програми та зміцнювати оборонні спроможності, а також встановити взаємовигідну довгострокову співпрацю на основі взаємоповаги та врахування інтересів один одного. У документі окреслюються наміри сторін започаткувати й імплементувати спільні проекти з будівництва бойових кораблів, БПЛА та всіх видів турбінних двигунів", - йдеться у повідомленні.

Документ підписали міністр оборони України Андрій Таран та голова Державного агентства з питань оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір.

Нагадаємо, сьогодні було підписано Рамкову військову угоду між Україною та Туреччиною. Документ передбачає розширення та поглиблення чинного українсько-турецького співробітництва у сфері оборони, а також визначає порядок такої співпраці.