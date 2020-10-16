Федерація плавання відсторонила 4-разового чемпіона світу за позашлюбний зв'язок
Федерація плавання відсторонила 4-разового чемпіона світу за позашлюбний зв'язок
МВФ: вихід після коронакризи буде складним, а її наслідки відчуватимуться роками
МВФ: вихід після коронакризи буде складним, а її наслідки відчуватимуться роками
Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
Справа Марківа: італійський прокурор говорить про слабкість звинувачення
Справа Марківа: італійський прокурор говорить про слабкість звинувачення
Чудо-трава: пригоди медичного канабісу в Україні та світі
Чудо-трава: пригоди медичного канабісу в Україні та світі
Зеленський озвучив друге питання всенародного опитування (оновлено)
Зеленський озвучив друге питання всенародного опитування (оновлено)
Рада НБУ готується завтра розглянути питання про звільнення Рожкової (оновлено)
Рада НБУ готується завтра розглянути питання про звільнення Рожкової (оновлено)
В Офісі президента назвали всі п’ять запитань опитування Зеленського
В Офісі президента назвали всі п’ять запитань опитування Зеленського
США зняли заборону на перельоти в Сімферопольському районі польотної інформації під відповідальність України (оновлено)
США зняли заборону на перельоти в Сімферопольському районі польотної інформації під відповідальність України (оновлено)
ГоловнаСвіт

Україна та Туреччина заявили про намір спільно будувати кораблі, безпілотники та двигуни

Документ підписали міністр оборони України Андрій Таран та голова Державного агентства з питань оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір.

Україна та Туреччина заявили про намір спільно будувати кораблі, безпілотники та двигуни
Фото: president.gov.ua

В рамках візиту президента України Володимира Зеленського до Анкари підписано Меморандум про наміри між Міністерством оборони України та Державним агентством з питань оборонної промисловості Туреччини в галузі оборонно-промислових проектів.

Про це йдеться у повідомленні на сайті голови держави.

"Меморандум відзначає прагнення України й Туреччини розвивати свої оборонно-промислові програми та зміцнювати оборонні спроможності, а також встановити взаємовигідну довгострокову співпрацю на основі взаємоповаги та врахування інтересів один одного. У документі окреслюються наміри сторін започаткувати й імплементувати спільні проекти з будівництва бойових кораблів, БПЛА та всіх видів турбінних двигунів", - йдеться у повідомленні.

Документ підписали міністр оборони України Андрій Таран та голова Державного агентства з питань оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір.

Нагадаємо, сьогодні було підписано Рамкову військову угоду між Україною та Туреччиною. Документ передбачає розширення та поглиблення чинного українсько-турецького співробітництва у сфері оборони, а також визначає порядок такої співпраці.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також