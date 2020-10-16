Федерація плавання відсторонила 4-разового чемпіона світу за позашлюбний зв'язок
Федерація плавання відсторонила 4-разового чемпіона світу за позашлюбний зв'язок
МВФ: вихід після коронакризи буде складним, а її наслідки відчуватимуться роками
МВФ: вихід після коронакризи буде складним, а її наслідки відчуватимуться роками
Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
Справа Марківа: італійський прокурор говорить про слабкість звинувачення
Справа Марківа: італійський прокурор говорить про слабкість звинувачення
Чудо-трава: пригоди медичного канабісу в Україні та світі
Чудо-трава: пригоди медичного канабісу в Україні та світі
Зеленський озвучив друге питання всенародного опитування (оновлено)
Зеленський озвучив друге питання всенародного опитування (оновлено)
Рада НБУ готується завтра розглянути питання про звільнення Рожкової (оновлено)
Рада НБУ готується завтра розглянути питання про звільнення Рожкової (оновлено)
В Офісі президента назвали всі п’ять запитань опитування Зеленського
В Офісі президента назвали всі п’ять запитань опитування Зеленського
США зняли заборону на перельоти в Сімферопольському районі польотної інформації під відповідальність України (оновлено)
США зняли заборону на перельоти в Сімферопольському районі польотної інформації під відповідальність України (оновлено)
ГоловнаПраво

Україна та Туреччина підписали нову військову угоду

Документ підписали голова Міноборони України Андрій Таран та міністр національної оборони Турецької Республіки Хулусі Акар.

Україна та Туреччина підписали нову військову угоду
Фото: president.gov.ua

В рамках візиту президента України Володимира Зеленського до Анкари підписано Рамкову військову угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Туреччини.

Про це йдеться у повідомленні на сайті голови держави.

"Угода укладається з метою створення правових засад для розширення та поглиблення чинного українсько-турецького співробітництва у сфері оборони, а також визначає порядок такої співпраці. Документ, зокрема, визначає напрями співпраці, принципи співробітництва, режим безпеки класифікованої інформації, порядок обміну розвідувальною інформацією, правове регулювання діяльності фахівців, відряджених кожною зі сторін, відшкодування можливих збитків, порядок вирішення спорів тощо", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що документ підписали голова Міноборони України Андрій Таран та міністр національної оборони Турецької Республіки Хулусі Акар.

Нагадаємо,проєкт нової військової угоди між Україною та Туреччиною був затверджений на засіданні уряду 13 жовтня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також