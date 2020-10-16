Україна та Туреччина підписали нову військову угоду

В рамках візиту президента України Володимира Зеленського до Анкари підписано Рамкову військову угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Туреччини.

Про це йдеться у повідомленні на сайті голови держави.

"Угода укладається з метою створення правових засад для розширення та поглиблення чинного українсько-турецького співробітництва у сфері оборони, а також визначає порядок такої співпраці. Документ, зокрема, визначає напрями співпраці, принципи співробітництва, режим безпеки класифікованої інформації, порядок обміну розвідувальною інформацією, правове регулювання діяльності фахівців, відряджених кожною зі сторін, відшкодування можливих збитків, порядок вирішення спорів тощо", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що документ підписали голова Міноборони України Андрій Таран та міністр національної оборони Турецької Республіки Хулусі Акар.

Нагадаємо,проєкт нової військової угоди між Україною та Туреччиною був затверджений на засіданні уряду 13 жовтня.