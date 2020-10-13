В Міносвіти розповіли, як працюватимуть школи та університети в умовах COVID-19
В Міносвіти розповіли, як працюватимуть школи та університети в умовах COVID-19
Про що говорив Зеленський в інтерв'ю BBC
Про що говорив Зеленський в інтерв'ю BBC
Зеленський оголосив про проведення всеукраїнського опитування у день виборів (оновлено)
Зеленський оголосив про проведення всеукраїнського опитування у день виборів (оновлено)
Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
Зеленський затвердив 10 кроків зі стримування коронавірусу в Україні
Зеленський затвердив 10 кроків зі стримування коронавірусу в Україні
В Афінах невідомий напав на Саакашвілі і вдарив його по голові
В Афінах невідомий напав на Саакашвілі і вдарив його по голові
В Одесі вчителька довела п'ятикласницю до сліз через українську мову на уроці, її звільнять
В Одесі вчителька довела п'ятикласницю до сліз через українську мову на уроці, її звільнять
Професор Віктор Досенко: "Антитіла грають мінімальну роль, коли йдеться про противірусний імунітет"
Професор Віктор Досенко: "Антитіла грають мінімальну роль, коли йдеться про противірусний імунітет"
В центрі Києва іноземці влаштували стрілянину під час руху кортежу
В центрі Києва іноземці влаштували стрілянину під час руху кортежу
ГоловнаПраво

СБУ проводить слідчі дії на об'єктах "БРСМ-Нафти", проте вони не пов'язані з розслідуванням імовірного фінансування Шарія

Слідчі дії виконуються відповідно до ухвал судів. 

СБУ проводить слідчі дії на об'єктах "БРСМ-Нафти", проте вони не пов'язані з розслідуванням імовірного фінансування Шарія
Фото: delo.ua

Служба безпеки України проводить слідчі дії на об'єктах мережі автозаправних станцій "БРСМ-Нафта".

Інформацію про слідчі дії в коментарі LB.ua підтвердили у пресцентрі СБУ.

"Так, підтверджую. Слідчі дії відбуваються на підставі ухвал суду, які отримані ще задовго до публікації. Вони не пов'язані з опублікованим розслідуванням", – повідомили у пресцентрі СБУ.

Деталі слідчих дій будуть оприлюднені після їх завершення.

Нагадаємо, що в новому розслідуванні журналістів Bihus.info, які отримали доступ до внутрішнього листування партії, йдеться, що діяльність політичного проєкту "Партія Шарія", який веде проросійський пропагандист Анатолій Шарій, фінансує всеукраїнська мережа автозаправних станцій "БРСМ-Нафта".

За їхньою інформацією, схвалює всі неофіційні фінансові витрати на діяльність проєкту Шарія Анджела Ларкіна, яка є керівником низки підприємств бренду "БРСМ-Нафта". Згідно з офіційним звітом, за перший квартал 2020 року "Партія Шарія" отримала 1 168 653 гривні "пожертв", з яких на зарплату співробітників витратили 224 714 гривень, однак, згідно з неофіційною звітністю, лише за один місяць партія витратила на зарплати 1,3 млн гривень. Гонорари різних експертів, які в ефірі телеканалів просувають Шарія, в цю суму не входять.

Із листування випливає, що співробітників партії навіть зобов'язують користуватися бензином "БРСМ-Нафти".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також