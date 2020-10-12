У Мін'юсті розповіли подробиці про пропоноване пом'якшення люстрації

Міністерство юстиції пропонує створити Комісію для перевірки, ведення реєстру і перегляду справ осіб, які підпадають під люстрацію.

Ця Комісія має складатися з трьох осіб, рекомендованих Кабміном, і трьох представників громадськості, обраних на основі відкритого відбору. Про це в інтерв'ю "Українським новинам" розповіла заступниця Міністра юстиції Валерія Коломієць.

"Адже усім чудово відомо, що деякі внесені в реєстр чиновники потрапили туди через те, що обіймали певні посади, а не через те, що взаємодіяли з владою президента Віктора Януковича і намагалися захопити владу. Європейський суд чітко вказав, і Венеціанська комісія підтвердила, що має бути індивідуальний підхід. Питання не в тому, що людина обіймала посаду, а в тому, чи допомагала вона якимось чином узурпувати владу. Ми у своєму законопроєкті залишаємо фразу, що люстрації мають піддаватись саме ті люди, які допомагали узурпувувати владу Януковичу", – повідомила вона.

Також комісія має в індивідуальному порядку розглядати скарги осіб, які хочуть потрапити на певну посаду, але можуть потрапити до переліку люстрованих.

"У реєстрі до тисячі осіб – це ті, хто проходили перевірку свого часу, адже хотіли обіймати певні посади. А тепер давайте порахуємо людей, які були звільнені, самі звільнилися чи за іншими причинами не обіймали жодних посад на той момент, і після 2015 року не прагнули цього. З огляду на те, як був прописаний закон, технолог, який займається сільським господарством у Львівській області, може підпадати під люстрацію. Логічно, є дуже багато людей, яких немає в реєстрі виключно тому, що вони розуміють, що не зможуть через закон обіймати ту чи іншу посаду, і не прагнули це зробити. Тому цифру в реєстрі треба множити приблизно на чотири-п'ять", – зазначила Валерія Коломієць.

За її словами, в майбутньому реєстр люстрованих осіб планують вилучити з публічного простору.

Вона додала, що з 2015 року кожен люстрований може отримати від 1 млн до 2 млн гривень заробітної плати. У пропонованому законопроєкті зазначена сума, яка може бути виплачена люстрованим чиновникам - не більше 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або не більше різниці середнього заробітку на посаді і доходу особи за весь час вимушеного прогулу, що може зекономити значний обсяг бюджетних коштів.

Як відомо, Верховна Рада у вересні 2014 року прийняла закон "Про очищення влади" (люстрацію). Особам, які потрапили під цю процедуру, забороняється займати певні високі посади на державній службі особам.

Нагадаємо, що у жовтні 2019 ЄСПЛ визнав, що звільнення в Україні державних службовців на підставі закону "Про очищення влади" (люстрації), порушило права звільнених чиновників.

2 березня стало відомо про запланований розгляд конституційності окремих пунктів закону "Про очищення влади".

Розгляд законності люстрації запланували напередодні позачергового парламентського засідання, скликаного Володимиром Зеленським. На ньому розглядали кадрові питання, зокрема й що стосуються призначення членів Кабінету Міністрів.

3 березня Конституційний суд України не завершив розгляд відповідності Конституції закону "Про очищення влади" (люстрації). КС не ухвалив остаточне рішення досі.

У червні міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що його відомство пропонує залишити автоматичну люстрацію тільки для топчиновників, урядовців або керівників Адміністрації президента, які "з ймовірністю 99,9%" впливали на формування державної політики за Віктора Януковича".