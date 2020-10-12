​Зеленський схвалив закон, який звільняє переселенців від туристичного збору

Очікується, що документ зменшить негативні наслідки збройного конфлікту та тимчасової окупації територій для внутрішньо переміщених осіб.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який звільняє внутрішньо переміщених осіб від сплати туристичного збору.

Про це йдеться у повідомленні на сайті голови держави.

Відповідний закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення окремих умов надання пільг із сплати туристичного збору та податку на нерухоме майно" № 905-ІХ Верховна Рада ухвалила 17 вересня.

"Закон визначає право внутрішньо переміщених осіб не сплачувати туристичний збір за тимчасове проживання у місцях, зазначених у довідці про взяття на облік ВПО. Також, згідно з документом, не враховуватимуться під час обчислення бази оподаткування фізичних осіб податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, розташовані на тимчасово окупованій території об'єкти нерухомості, які наразі не є об'єктом оподаткування", - зазначається у повідомленні.

Очікується, що підписаний закон зменшить негативні наслідки збройного конфлікту та тимчасової окупації територій для внутрішньо переміщених осіб.

Нагадаємо, президент підписав закон, який дозволяє компаніям, які мають ліцензію на роздрібну торгівлю лікарськими засобами, здійснювати електронну роздрібну торгівлю такими препаратами.