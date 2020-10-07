Одеський суддя Павло Меденцев заочно отримав дев'ять років

Вищий антикорупційний суд заочно засудив до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна суддю Господарського суду Одеської області Павла Меденцева.

Про це повідомила пресслужба САП.

"Колегія суддів, розглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши свідків та дослідивши докази у справі, визнала суддю винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 368 КК України (в редакції на час вчинення злочину). Вироком суду суддю Господарського суду засуджено до 9 років позбавлення волі з повною конфіскацією майна та зі спеціальною конфіскацією", - йдеться в повідомленні.

Меденцев переховується, тож судовий розгляд й оголошення вироку відбулися без нього.

Суддю звинуватили у вимаганні й одержанні 570 тис. гривень неправомірної вигоди від директора приватного підприємства за задоволення позовних вимог у господарській справі, яка перебувала в нього на розгляді.

Гроші він отримав у три етапи, двічі – безпосередньо у службовому кабінеті.

Нагадаємо, у червні 2015 Верховна Рада дозволила затримати і заарештувати Меденцева.