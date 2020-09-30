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Верховний Суд вперше скасував рішення Вищого антикорупційного суду

У справі про привласнення 65 тис. гривень головою РДА на Одещині призначили новий апеляційний розгляд.

Верховний Суд вперше скасував рішення Вищого антикорупційного суду
Фото: Макс Требухов

Верховний Суд закрив провадження Вищого антикорупційного суду у справі ексголови райдержадміністрації на Одещині через відсутність складу корупційного правопорушення.

Про це повідомила пресслужба Верховногоо Суду.

"30 вересня 2020 року колегія суддів Третьої судової палати ККС ВС уперше переглянула по суті кримінальне провадження після Апеляційної палати ВАКС. За результатами розгляду ККС ВС скасував судове рішення ВАКС і призначив новий апеляційний розгляд", - йдеться у повідомленні.

Суд задовольнив касаційну скаргу прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на ухвалу Апеляційної палати ВАКС від 11 лютого 2020 року, якою було скасовано вирок Київського районного суду міста Одеси від 18 березня 2019 року про визнання ексголови РДА винним у заволодінні грошовими коштами (ч.2 ст.191 КК України). Зазначається, що провадження у справі закрито у зв’язку з відсутністю в діях особи складу кримінального правопорушення (п.2 ч.1 ст.284 КПК).

Нагадаємо, 11 лютого Київський райсуд Одеси встановив, що колишній голова РДА наприкінці 2016 року, зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів понад 65 тис. гривень бюджетних коштів. Згідно з повідомленням, обвинувачений підготував та підписав лист на ім’я на той час голови Одеської ОДА Михайла Саакашвілі для отримання погодження на встановлення йому надбавки за інтенсивність праці і виконання особливо важливої роботи. Згодом він, щоб приховати свої наміри, усно звернувся до заступника голови ОДА з проханням поставити "проміжну" резолюцію в зазначеному листі.

Чоловіка визнали винним за статтею 191 Кримінального провадження України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Йому призначили три роки позбавлення волі з позбавленням права займати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на три роки. Це був перший обвинувальний вирок із позбавленням волі в провадженні під керівництвом САП.

У червні цього року ВАКС виніс перший вирок з ув'язненням і засудив депутата Київради Олександра Мефодія до п'яти років позбавлення волі.

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