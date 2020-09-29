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Адвокати приватного інвестора ЗТМК заявили про незаконні схеми менеджменту комбінату

Вищий антикорупційний суд вказав НАБУ про необхідність порушення кримінальної справи.

Адвокати приватного інвестора ЗТМК заявили про незаконні схеми менеджменту комбінату
Фото: facebook/Вищий антикорупційний суд

Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ відкрити кримінальну справу за фактом розтрати майна ТОВ «ЗТМК» на користь третіх осіб і нанесення шкоди підприємству в особливо великих розмірах. Рішення було прийнято 17 вересня 2020 року за заявою компанії Tolexis Trading Limited, міноритарного власника Запорізького титано-магнієвого комбінату, повідомляють «Українські новини».

Згідно з рішенням Вищого Антикорупційного суду, НАБУ зобов'язана зареєструвати заяву інвестора ТОВ «ЗТМК» – кіпрської компанії Tolexis Trading Limited про вчинення кримінальних злочинів на ТОВ «ЗТМК». Раніше НАБУ безпідставно відмовлялося розглядати цю заяву. У своїй заяві компанія Tolexis Trading Limited вказує на факти розтрати майна підприємства, вчинені нинішнім керівництвом ТОВ «ЗТМК».

По-перше, поява фірми-прокладки з правом отримувати на власні банківські рахунки оплату за продукцію «ЗТМК» та інші надходження на користь комбінату. Так, з червня 2020 року адвокатське об'єднання «Преміум», згідно укладеного з ТОВ «ЗТМК» договору комерційного представництва, має право отримувати оплату за продану продукцію та інші надходження на користь ТОВ «ЗТМК» на власні банківські рахунки, а також отримувати комісію у відсотковому відношенні до обсягу коштів, що надійшли.

На думку юристів компанії Tolexis Trading Limited, в результаті укладення такого договору ЗТМК недоотримує гроші від реалізації продукції, а «ЗТМК» та його власникам завдається пряма майнова шкода. 

По-друге, в заяві Tolexis Trading Limited вказано, що з липня 2020 року ТОВ «ЗТМК» експортує титанову продукцію за цінами, що значно нижчі ринку. Зокрема, угоди, укладені нинішнім керівництвом підприємства з підприємствами Tip Trade Industial Products GMBH (Німеччина) і ADM Metals GMBH (Німеччина) передбачають продаж за ціною 3 тис. доларів за тонну титанової губки, при ринковій ціні майже в двічі вище. Для порівняння, навесні 2020 року «ЗТМК» продавало аналогічну продукцію за ціною 6,3 – 8 тис. доларів за тонну. Tolexis Trading Limited, як власник міноритарного пакета ТОВ «ЗТМК», вважає, що в результаті продажу продукції за заниженими цінами ТОВ «ЗТМК» недоотримало значну частину доходів, а підприємства-посередники стали основними вигодонабувачами. На думку заявника, шкода завдається як державі, яка володіє 51% ТОВ «ЗТМК», так і міноритарному акціонеру ЗТМК компанії Tolexis Trading Limited, що володіє 49% часткою в ТОВ «ЗТМК». 

ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» було створено в 2013 році державою в особі ФДМУ (володіє 51% статутного капіталу) і кіпрською компанією Tolexis Trading Limited (49%). 29 травня 2020 року Фонд державного майна України прийняв рішення змінити керівництво ТОВ «ЗТМК», призначивши Сергія Лубеннікова на пост в.о. директора ТОВ «ЗТМК».

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