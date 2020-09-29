Адвокати приватного інвестора ЗТМК заявили про незаконні схеми менеджменту комбінату

Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ відкрити кримінальну справу за фактом розтрати майна ТОВ «ЗТМК» на користь третіх осіб і нанесення шкоди підприємству в особливо великих розмірах. Рішення було прийнято 17 вересня 2020 року за заявою компанії Tolexis Trading Limited, міноритарного власника Запорізького титано-магнієвого комбінату, повідомляють «Українські новини».

Згідно з рішенням Вищого Антикорупційного суду, НАБУ зобов'язана зареєструвати заяву інвестора ТОВ «ЗТМК» – кіпрської компанії Tolexis Trading Limited про вчинення кримінальних злочинів на ТОВ «ЗТМК». Раніше НАБУ безпідставно відмовлялося розглядати цю заяву. У своїй заяві компанія Tolexis Trading Limited вказує на факти розтрати майна підприємства, вчинені нинішнім керівництвом ТОВ «ЗТМК».



По-перше, поява фірми-прокладки з правом отримувати на власні банківські рахунки оплату за продукцію «ЗТМК» та інші надходження на користь комбінату. Так, з червня 2020 року адвокатське об'єднання «Преміум», згідно укладеного з ТОВ «ЗТМК» договору комерційного представництва, має право отримувати оплату за продану продукцію та інші надходження на користь ТОВ «ЗТМК» на власні банківські рахунки, а також отримувати комісію у відсотковому відношенні до обсягу коштів, що надійшли.

На думку юристів компанії Tolexis Trading Limited, в результаті укладення такого договору ЗТМК недоотримує гроші від реалізації продукції, а «ЗТМК» та його власникам завдається пряма майнова шкода.

По-друге, в заяві Tolexis Trading Limited вказано, що з липня 2020 року ТОВ «ЗТМК» експортує титанову продукцію за цінами, що значно нижчі ринку. Зокрема, угоди, укладені нинішнім керівництвом підприємства з підприємствами Tip Trade Industial Products GMBH (Німеччина) і ADM Metals GMBH (Німеччина) передбачають продаж за ціною 3 тис. доларів за тонну титанової губки, при ринковій ціні майже в двічі вище. Для порівняння, навесні 2020 року «ЗТМК» продавало аналогічну продукцію за ціною 6,3 – 8 тис. доларів за тонну. Tolexis Trading Limited, як власник міноритарного пакета ТОВ «ЗТМК», вважає, що в результаті продажу продукції за заниженими цінами ТОВ «ЗТМК» недоотримало значну частину доходів, а підприємства-посередники стали основними вигодонабувачами. На думку заявника, шкода завдається як державі, яка володіє 51% ТОВ «ЗТМК», так і міноритарному акціонеру ЗТМК компанії Tolexis Trading Limited, що володіє 49% часткою в ТОВ «ЗТМК».

ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» було створено в 2013 році державою в особі ФДМУ (володіє 51% статутного капіталу) і кіпрською компанією Tolexis Trading Limited (49%). 29 травня 2020 року Фонд державного майна України прийняв рішення змінити керівництво ТОВ «ЗТМК», призначивши Сергія Лубеннікова на пост в.о. директора ТОВ «ЗТМК».