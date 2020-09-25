Захист Марківа має 20 потенційних нових свідків, - адвокат

Захист має близько 20 свідків, які були безпосередніми свідками загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та його перекладача росіянина Андрія Миронова у травні 2014 року на Донбасі, що вказує на непричетність до трагедії нацгвардійця Віталія Марківа.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Фактично наразі захист має близько 20 потенційних нових свідків, яких необхідно викликати, якщо суд дозволить відновити стадію збору доказів. Усі вони мають безцінну інформацію для справи Марківа", - сказав партнер юридичної фірми Legance Avvocati Associati, що представляє Україну у апеляційному суді Мілана, Ніколо Бертоліні Клерічі.

У свою чергу український адвокат, який представляє Україну у процесі, зазначив, що є нові свідки, які досі проживають у зоні конфлікту і раніше боялися свідчити через побоювання за своє життя. Багато солдатів, які могли бути свідками, зокрема, бійці з батальйону імені генерала Кульчицького були вбиті, а щоб знайти тих, хто повернувся з фронту і допитати їх, знадобився час.

"Нині, навіть коли ситуація в Слов'янську більш-менш контролюється українськими правоохоронними органами, все одно існує ризик бути покараним за те, що свідчиш на користь України, бо там працює багато агентів, яких прикриває Росія. Дуже важко переконати людей, які проживали на Донбасі у період 2014-2019 років, прийти до суду та сказати своє слово, що потім буде відомо на весь світ. Незважаючи на це, із зростанням довіри та впевненості у захисті української армії на Донбасі, люди більш охоче співпрацюють зі слідством та надають цінну інформацію, яка може покласти край процесу проти Віталія, якщо вони свідчитимуть", - сказав адвокат Андрій Карнаухов.

У Міністерстві юстиції України наголосили, що Україна за надзвичайно короткий проміжок часу зуміла пройти всі процедури для забезпечення свого представництва у суді іноземної юрисдикції. Для належного захисту та збору доказів була задіяна команда адвокатів з України та Італії.

"Держава Україна як цивільна сторона у кримінальному провадженні проти Марківа робить усе можливе, щоб забезпечити суд усіма необхідними матеріалами, свідками та доказами, щоб допомогти суду встановити правду та звільнити українського солдата", - наголосила в.о. директор департаменту міжнародних спорів Міністерства юстиції Анна Тищенко.

30-річний старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбуває покарання у в'язниці поблизу Мілана після того, як в липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років ув’язнення. Марків перебуває під вартою з дня арешту в Болоньї 30 червня 2017 року.

У листопаді 2019 року Україна подала апеляцію у справі Марківа.

The New York Times написала матеріал, в якому повідомлялося, що Італійський суд використовував фейкові матеріали російських і сепаратистських ЗМІ у справі Віталія Марківа.

У січні 2020 Рада прийняла заяву щодо кримінального переслідування нацгвардійця Марківа в Італії.

Апеляційний суд округу Ломбардія повинен був розглянути апеляційну скаргу, подану захистом Марківа, навесні 2020 року. Однак розгляд апеляції було заблоковано через коронавірус.

В Італії апеляційний процес у справі нацгвардійця Марківа почнеться 29 вересня. Наступне засідання призначене на 1 жовтня. Засідання суду в другій інстанції будуть відбуватися в апеляційному суді присяжних Мілана. Захист виступив за відкритий режим засідань із присутністю підсудного в залі.

У травні 2020 року група експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз і Київського політехнічного інституту в межах розслідування кримінального провадження Нацполіцією провела у Слов’янську слідчі експерименти про обставини загибелі італійського фоторепортера Роккеллі та російського перекладача Миронова 24 травня 2014 року. Слідчі дії довели, що Віталій Марків не причетний до загибелі італійського фоторепортера.