Розгляд апеляції на вирок нацгвардійцю Марківу почнеться в італійському суді восени

В Італії апеляційний процес у справі українського військового Віталія Марківа почнеться 29 вересня. Наступне засідання призначене на 1 жовтня.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на акредитовані при суді джерела.

Розгляд оскарження вироку очікували минулої весни, але через пандемічну кризу його відклали на осінь. Засідання суду в другій інстанції будуть відбуватися в апеляційному суді присяжних Мілана. За даними видання, захист виступив за відкритий режим засідань з присутністю підсудного в залі. Якщо інші сторони процесу висловлять бажання про дистанційну участь у засіданнях, суд може задовольнити їхнє прохання.

У клопотанні захист просить остаточно і беззастережно виправдати Віталія Марківа через відсутність доказів його причетності до трагічного інциденту, що стався 24 травня 2014 року на Донеччині неподалік Слов’янська.

На відміну від річного суду в Павії (18 засідань), процес у Мілані буде значно коротшим. Згідно з судовою процедурою, відбудеться виступ представника суду про загальний стан і зміст справи, доповідь генерального прокурора і цивільних позивачів та виступ сторони захисту.

Очікують максимум три засідання, якщо суд не впровадить до процесу нових елементів справи, які вже надала і ще має додати, зокрема, сторона захисту українського солдата. За такого розвитку ситуації вердикту можна очікувати вже в жовтні. У разі залучення нових матеріалів або проведення додаткового розслідування чи технічних експертиз апеляційний процес затягнеться.

Сторона звинувачення і цивільні позивачі через провідні ЗМІ Італії продовжують наполягати на "справедливому рішенні" суду першої інстанції, який, на їхнє переконання, "порушив презумпцію безкарності щодо вбивства журналістів на війні".

30-річний старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбуває покарання в тюрмі біля Мілана після того, як у липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років неволі. Він перебуває під вартою від дня арешту в Болоньї 30 червня 2017-го.