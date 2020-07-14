12 липня минулого року суд присяжних міста Павії засудив українця до 24 років ув’язнення.

У Римі біля стін італійського парламенту 13 липня відбулася акція на підтримку військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа.

Акція була присвячена річниці вироку Марківу, котрого 12 липня 2019-го суд присяжних міста Павії засудив до 24 років ув’язнення.

Фото: Радіо Свобода

Як повідомляє Радіо Свобода, солідарність із засудженим в Італії українським військовим прийшли висловити кілька десятків представників української громади, батьки Віталія Марківа, дипломати й італійський правозахисник.

Маніфестанти скандували "Солідарність із Віталієм Марківим!", "Незалежний суд без впливу російської пропаганди!", "Солдат Марків несправедливо перебуває в тюрмі без жодного доказу. Чому?".

У виступах учасників лунали заклики і сподівання, що суд другої інстанції в Мілані "виправить помилки" павійських присяжних, проаналізує аргументи захисту та визнає старшого сержанта Нацгвардії України непричетним до трагічного випадку біля Слов’янська 24 травня 2014 року.

"Віримо, що це зробить суд в Італії, а не Європейський суд з прав людини", - зауважив під час промови голова Християнського товариства українців Італії Олесь Городецький.

Фото: Радіо Свобода На акції виступає Олесь Городецький, Рим 13 липня 2020

Маніфестацію підтримали італійські партії "Більше Європи" й "Італійські радикали".

Учасники акції також закликали італійську медіаспільноту докладніше зацікавитися "дивною справою Марківа" і висвітлювати громадськості також інший погляд, зокрема позицію захисту солдата, а не лише тези обвинувачення і судового рішення. Попри розіслані в італійські медіа анонси події, жодного представника місцевої преси на заході не було.

Критики вердикту вважають, що на рішення присяжних вплинула російська дезінформація в медіа довкола процесу і під час самого суду, коли присяжні зважали на фейкові документи російських пропагандистських ресурсів.

"Гадаю, те, як висвітлює справу преса, більше впливає на суддів, ніж дипломатичні зусилля, які, звісно, потрібні. Головне, щоб суд другої інстанції повністю звільнився від дезінформаційних кліше", - зауважив голова італійської Федерації з прав людини Антоніо Станґо.

Фото: Радіо Свобода Голова італійської Федерації з прав людини Антоніо Станґо

Тиражні видання Італії поширюють тезу, що суд присяжних Павії вироком Віталієві Марківу поновив принцип права про заборону вбивства цивільних і покарав убивць журналістів, які виконували професійний обов’язок на війні.

30-річний старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбуває покарання в тюрмі біля Мілана після того, як у липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років неволі. Він перебуває під вартою від дня арешту в Болоньї 30 червня 2017-го.

Солдата, який, окрім українського, має й італійське громадянство, суд назвав причетним до умисного вбивства двох іноземних громадян на війні біля Слов’янська 24 травня 2014 року.

Тоді загинули італійський фоторепортер Андреа Роккеллі і його перекладач, російський дисидент Андрій Миронов. Унаслідок того інциденту зазнав поранень французький репортер Вільям Руґелон, який був разом із загиблими.

У листопаді 2019 року Україна подала апеляцію у справі Марківа.

У січні 2020-го Рада ухвалила заяву щодо кримінального переслідування нацгвардійця Марківа в Італії.

Апеляційний суд округу Ломбардія мав розглянути апеляційну скаргу, подану захистом Марківа, навесні 2020 року. Однак розгляд апеляції було заблоковано через коронавірус.