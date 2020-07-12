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ПЦУ та УПЦ МП відмовились від проведення ходи в День хрещення Русі

Минулоріч заходи в Києві відвідали понад 50 тисяч осіб.

ПЦУ та УПЦ МП відмовились від проведення ходи в День хрещення Русі
Фото: Макс Требухов

Православна церква України та Українська православна церква Московського патріархату відмовились від проведення ходи до 1032-ї річниці Хрещення Київської Русі.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко на своїй сторінці у facebook.

"Наприкінці липня ми відзначимо 1032-гу річницю Хрещення Київської Русі. Це важлива історична подія для вірян, тому щороку в цей день проходить хресна хода. Та цей рік вніс свої корективи", - написав Ткаченко.

Міністр висловив сподівання, що в обох церквах святкування пройдуть з дотриманням вимог карантину.

"Радий, що предстоятелі православних церков поставились відповідально до рекомендацій МОЗ і поставили захист здоров’я людей у пріоритет", - зазначив він.

На сайті ПЦУ вказано, що вранці 28 липня відбудеться літургія у Михайлівському Золотоверхому соборі Києва, а після обіду - молебень біля пам’ятника князю Володимиру без проведення хресної ходи.

В Україні День хрещення Київської Русі-України відзначають 28 липня з 2008 року. У цей день в Києві православні церкви проводять багатолюдні акції. У 2019 році в хресній ході ПЦУ взяли участь близько 20 тисяч вірян, захід УПЦ МП відвідали 30 тисяч осіб.

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