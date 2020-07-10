У Греції близько десяти тисяч людей вийшли увечері в четвер, 9 липня, на вулиці Афін, щоб висловити протест проти нового закону про демонстрації.
Відповідно до нього, прокуратура, зокрема, має право заборонити вже заплановану масову акцію, якщо побачить у ній загрозу вуличних заворушень, передає DW.
Декотрі протестувальники тримали в руках банери з написом "Руки геть від демонстрацій". При цьому мирно розпочата акція кілька разів переростала в сутички з правоохоронцями.
За даними агентства dpa, призвідниками стали автономісти та прихильники так званого Чорного блоку. До масових виступів проти нового закону закликали профспілки, пов'язані з лівими політичними силами.
Згідно з положеннями закону, для проведення будь-якої демонстрації потрібно подати заявку, а організаторам - узяти на себе зобов'язання забезпечити мирний перебіг. Інакше їх можуть притягнути до відповідальності. На думку консервативного прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса, новий закон гарантуватиме громадську безпеку.
Нагадаємо, що страйки через заборону масових акцій відбувалися у Греції і 2018 року. Тоді мітингувальники були незадоволені не тільки законопроєктом із суворими правилами протестів, а й планами парламенту впровадити більш жорстку економію зі скороченням держвиплат.