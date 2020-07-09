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Польща звинуватила Німеччину у втручанні в президентські вибори

Анджей Дуда заявив, що німці впливають на вибори через публікації в ЗМІ, підпорядкованих концерну Axel Springer.

Польща звинуватила Німеччину у втручанні в президентські вибори
Фото: EPA/UPG

 МЗС Польщі викликало тимчасово повіреного у справах Німеччини Кнута Абрахама у зв’язку з "втручанням німецької сторони у президентські вибори в Польщі". Про це повідомив у твітері заступник голови МЗС Польщі Шимон Шинковський вел Сеньк, повідомляє zaxid.net.

Чиновник стверджує, що низка німецьких ЗМІ "виступає на боці одного з кандидатів".

Раніше президент Польщі Анджей Дуда, який вийшов у другий тур виборів, заявив, що німці хочуть вплинути на результати виборів у Польщі завдяки публікаціям у польських виданнях, підпорядкованих німецькому концерну Axel Springer.

Як приклад, він наводив матеріал польського таблоїда Fakt, у якому вказувалось, що президент Дуда помилував педофіла, який знущався зі своєї сім’ї. Дуда різко відреагував на цю публікацію, назвавши її "наклепом і підлістю".

Також Дуда звертав увагу на публікацію польського кореспондента видання Die Welt, в якій кращим варіантом для Берліна називалося обрання президентом Рафала Тшасковського, оскільки той «не висуватиме Німеччині вимог щодо виплати відшкодувань за знищення в роки Другої світової війни».

Нагадаємо, на виборах чинний президент Польщі, представник партії PiS Анжей Дуда прогнозовано посів перше місце з 42,9% голосів. Друге місце у чинного мера Варшави, кандидата від РО Рафала Тшасковського - 30,3%. Кандидат від PO вскочив у виборчу кампанію буквально в останній момент – з осені минулого року і до середини травня 2020-го офіційним кандидатом від партії була віцеспікер Сейму Малґожата Кідава-Блонська. Однак вибори перенесли через карантин, Кідава-Блонська виступила категорично проти і відмовилася продовжувати боротьбу. Тшасковському, який був співголовою її штабу, довелось перекваліфікуватися у кандидати.

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