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Голова ФБР назвав Китай головною загрозою для США

"КНР намагається будь-яким чином стати єдиною світовою наддержавою".

Голова ФБР назвав Китай головною загрозою для США
Кристофер Рей
Фото: telegraph.co.uk

Голова американського Федерального бюро розслідувань Крістофер Рей назвав Китай найбільшою довгостроковою загрозою для Сполучених Штатів Америки.

Про це він заявив, виступаючи в Інституті Гудзона у Вашингтоні, передає BBC.

"Шпигунство і крадіжки, здійснені Китаєм, становлять найбільшу довгострокову загрозу для безпеки США", - наголосив Рей.

На його думку, Китай намагається будь-яким чином стати єдиною світовою наддержавою. Тому ФБР відкриває нову контррозвідувальну справу щодо Китаю. При цьому, зазначив Рей, майже половина із близько 5 тис. справ, які зараз ведуться у США, пов’язані з Китаєм.

Рей також розказав, що Китай примушує своїх громадян, які проживають за кордоном, повернутися, використовуючи "шокувальну" тактику.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс турбований співпрацею Росії і Китаю, а також його хвилює, що "економіка Китаю незабаром стане найбільшою у світі".

У травні МЗС Китаю заявляло, що низка політичних сил у США спеціально йдуть на конфронтацію з КНР, провокуючи початок "холодної війни". Відносини між країнами загострилися під час пандемії коронавірусу. Держсекретар Майк Помпео звинуватив КНР у приховуванні даних про спалах COVID-19.

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