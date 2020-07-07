В аэропорту Афин 17 украинцев поместили в изолятор из-за запрета на въезд (обновлено)
В аэропорту Афин 17 украинцев поместили в изолятор из-за запрета на въезд (обновлено)
В Харькове при пожаре на парковке загорелись семь автомобилей
В Харькове при пожаре на парковке загорелись семь автомобилей
10 країн відкрили кордони для українців
10 країн відкрили кордони для українців
Генерал Бен Ходжес: «Не думаю, что Россия видит своей конечной целью Херсон. Следующий шаг – это Одесса»
Генерал Бен Ходжес: «Не думаю, что Россия видит своей конечной целью Херсон. Следующий шаг – это Одесса»
Командующий ВМС допустил наступление России из Крыма
Командующий ВМС допустил наступление России из Крыма
Яків Смолій: "Мета - дискредитувати керівництво НБУ. Зняти його, змінити на керованих"
Яків Смолій: "Мета - дискредитувати керівництво НБУ. Зняти його, змінити на керованих"
ДБР вручило обвинувальний акт екснардепу Пашинському (оновлено)
ДБР вручило обвинувальний акт екснардепу Пашинському (оновлено)
У Києві біля кінотеатру "Жовтень" трапилася бійка зі стріляниною (оновлено)
У Києві біля кінотеатру "Жовтень" трапилася бійка зі стріляниною (оновлено)
В Украине отменили уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде
В Украине отменили уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде
ГоловнаСвіт

Помпео: США розглядають можливість заборони китайської соцмережі TikTok

Це пов'язано з обробкою персональних даних користувачів. 

Помпео: США розглядають можливість заборони китайської соцмережі TikTok
Фото: canva.com

Держсекретар США Майк Помпео повідомив, що США, "безперечно, розглядають" введення заборони на додатки китайських соцмереж, зокрема і TikTok. Про це пише Reuters із посилання на заяву Помпео в ефірі каналу FoxNews.

"Я не хотів би випереджати президента, але це те, що ми розглядаємо", - повідомив він.

Можлива заборона пов'язана із застереженнями американських законодавців з приводу обробки персональних даних користувачів у TikTok. Їх непокоять китайські закони, які зобов'язують місцеві компанії співпрацювати із розвідувальними службами КНР.

Reuters зауважує, що заява Помпео стала продовженням протистояння найбільших світових економік - КНР та США, яке почалося з торгової війни майже два роки тому та посилилося на фоні дій китайської влади у Гонконгу та через спалах коронавірусу.

Нагадаємо, що в лютому минулого року Федеральна торгова комісія США наклала штраф на розробників TikTok на $5,7 млн за порушення закону про конфіденційність дітей в інтернеті. 

Сервіс нелегально збирав персональні дані дітей до 13 років без згоди батьків. Потім імена, адреси електронних скриньок, номери телефонів, фото та відео опинялися у відкритому доступі. 

6 липня 2020 стало відомо, що компанії Facebook, Google і Twitter тимчасово припиняють надавати дані користувачів на запит правоохоронців Гонконгу після ухвалення Китаєм контроверсійного закону про нацбезпеку регіону.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також