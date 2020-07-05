Американский президент Дональд Трамп считает, что Соединенные Штаты пытается уничтожить "крайне левый фашизм". Об этом он заявил 4 июля возле Национального мемориала Гора Рашмор во время торжеств по случаю Дня независимости США, передает The Guardian.

"Наша нация становится свидетелем жестокой кампании, направленной на то, чтобы уничтожить нашу историю, испоганить наших героев, стереть наши ценности и перевоспитать наших детей. Разъяренные банды пытаются свергнуть статуи наших учредителей, испортить наши святые памятники и начать волну насильственных преступлений в наших городах", - сказал Трамп.

По его словам, сейчас в США "выгоняют людей с работы, позорят инакомыслящих и требуют полного подчинения от тех, кто не согласен".

Такие действия он назвал "тоталитаризмом" и "крайне левым фашизмом".

"В наших школах, наших ньюсрумах, даже в корпоративных залах заседаний присутствует новый крайне левый фашизм, который требует абсолютной верности. Если ты не разговариваешь этим языком, не выполняешь этих ритуалов, не читаешь этих мантр и не соблюдаешь этих заповедей, то ты будешь подвергнут цензуре, изгнанию, тебя занесут в черный список и накажут", - пояснил Трамп.

"С нами этого не случится. Не заблуждайтесь, эта левая культурная революция призвана свергнуть американскую революцию", - подчеркнул президент США.

Речь по случаю Дня независимости США Трамп также произнес у Белого дома. После чего демонстранты из Революционной коммунистической партии сожгли американский флаг.

Фото: скриншот

"Крайние левые протестующие сожгли американский флаг у Белого дома, скандируя: "Америка никогда не была великой", только через несколько минут после того, как президент Трамп завершил речь по случаю Дня независимости", - пишет издание The Hill.

After arguments with protesters who disagreed with their action, RevCom have managed to get a larger flag burning outside the gated Lafayette Square to chants of “slavery, genocide and war—America was never great.” Within seconds, it’s reduced to ash. pic.twitter.com/r7VItDanpw — Alejandro Alvarez (@aletweetsnews) July 5, 2020

Перед этим активисты устроили акцию "Откажись от фашизма", а также призвали Трампа и вице-президента США Майка Пенса уйти в отставку.

Напомним, в начале июня Соединенные Штаты охватили массовые протесты, вызванные гибелью 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания полицией в штате Миннесота.

Акции сопровождались свержением памятников историческим личностям, которые, по мнению протестующих, были связаны с рабством.

После этого Трамп подписал указ, который предусматривает строгое наказание за вандализм и уничтожение памятников.

Несмотря на эпидемию, власти не стали отказываться от торжественных мероприятий по случаю Дня независимости США. В Вашингтоне прошел пролет военной авиации и фейерверк. При этом большинство слушающих выступление Трампа у Белого дома были без защитных масок, как и сам президент. Хотя США занимают первое место в мире по числу инфицированных. В последние дни суточный прирост заражений превышал 50 тысяч.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG