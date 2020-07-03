Путин подписал конституционную реформу, которая позволит ему остаться у власти до 2036 года

Президент России Владимир Путин в пятницу, 3 июля, подписал указ о публикации новой Конституции, которая позволит ему остаться у власти до 2036 года.

Об этом говорится на сайте Кремля.

"1 июля, как мы все хорошо знаем, завершилось общероссийское голосование. Центральная избирательная комиссия подвела итоги. В голосовании приняло участие около 68 процентов избирателей, и абсолютное большинство – порядка 78 процентов – поддержало конституционные поправки. Граждане России сделали свой выбор, и в соответствии с этим решением я подписал указ об официальном опубликовании Конституции с внесёнными в неё поправками", - сказал Путин.

Новая Конституция России, среди прочего, предусматривает, что человек, ранее занимавший пост президента, после вступления в силу изменений может баллотироваться на два срока "вне зависимости от числа сроков, в течение которых указанное лицо занимало и (или) занимает эту должность".

Напомним, очередные президентские выборы в России состоятся в 2024 году. Путину тогда будет 71 год.

Президентский срок в России составляет шесть лет, так что Путин, если доживет, сможет оставаться президентом до 2036 года. Тогда ему будет 83 года.