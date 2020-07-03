Иран согласился выплатить компенсации семьям погибших в катастрофе самолета МАУ

Сумма и сроки пока не разглашаются.

Иран согласен выплатить компенсацию семьям погибших при крушении украинского самолета "МАУ". Об этом в интервью шведскому информагентству ТТ сообщила министр иностранных дел Швеции Анн Линде, передает "Голос Америки".

"Мы подписали соглашение о том, что мы с Ираном проведем переговоры о компенсациях ближайшим родственникам жертв", – сказала Линде.

Сумму компенсаций и сроки выплат она не назвала.

Напомним, что самолет рейса Тегеран-Киев авиакомпании МАУ разбился в Иране утром 8 января. Погибли 176 человек из семи стран, в том числе 11 украинцев (девять членов экипажа и две пассажирки).

Вначале Иран пытался опровергать свою причастность, но через три дня после катастрофы признал, что сбил самолет по ошибке, приняв его за крылатую ракету. Ответственность за крушение авиалайнера взяло на себя иранское военное подразделение Корпус стражей Исламской революции.

В январе глава отдела расследования инцидентов Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар подтвердил, что "черные ящики" со сбитого украинского самолета передадут в Киев.

Однако позднее власти Ирана заявили, что Тегеран может передать "черные ящики" сбитого самолета МАУ Украине или другому государству, если не сможет их расшифровать.

Страны-члены международной координационной группы по расследованию авиакатастрофы украинского самолета под Тегераном настаивали на том, чтобы Иран передал бортовые самописцы во Францию, поскольку там есть необходимое оборудование для исследования.

В апреле иранский депутат, член комиссии по вопросам законодательства и юстиции парламента Хассан Норузи заявил, что за сбитие украинского пассажирского самолета МАУ под Тегераном никого не арестовывали, что противоречит официальным заявлениям властей страны.

Помимо этого, сбитие гражданского авиалайнера военными он назвал "хорошим выполнением обязанностей". МИД страны опроверг это сообщение.

29 июня военный прокурор Тегерана Голамаббас Торки заявил,что Иран отправил во Францию "черные ящики" сбитого самолета МАУ. По его словам, иранские эксперты не смогли приобрести необходимое оборудование из-за санкций со стороны Соединенных Штатов Америки.

Франция направила Украине приглашение присоединиться к расшифровке "черных ящиков".