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Количество заразившихся коронавирусом в мире превысило 11 млн

В пятерку лидеров по числу инфицированных вошли Индия и Перу.

Количество заразившихся коронавирусом в мире превысило 11 млн
Фото: EPA/UPG

Количество заразившихся коронавирусом в мире превысило 11 миллионов. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Всего в мире коронавирусом заразились 11 045 713 человек.

Отметка в 10 млн заразившихся была зарегистрирована 28 июня. Таким образом, меньше чем за неделю число заболевших COVID-19 выросло на 1 млн человек.

Наибольшее количество случаев заболевания зафиксировано в США (2,79 млн заразившихся). Следом идут Бразилия (1,5 млн) и Россия (666,9 тыс.). На четвертом месте по количеству заболевших находится Индия (625,5 тыс.), замыкает пятерку лидеров Перу (295,6 тыс.).

Из-за коронавируса во всем мире скончались более 524,5 тыс. человек. 

Больше всего смертей зафиксировано в США, где из-за COVID-19 умерли 129,4 тыс. человек. На втором месте по этому показателю находится Бразилия — 61,8 тыс., на третьем Великобритания — 44,2 тыс. умерших.

Излечились от коронавируса свыше 5,8 млн человек по всему миру.

По состоянию на утро 4 июля в Украине зарегистрировали более 47 тысяч заразившихся коронавирусом, умерли 1227 человек.

Ранее ВОЗ предупредила об ускорении темпов пандемии COVID-19. По мнению главы организации, наибольшую угрозу сейчас несет не сам вирус, а "недостаток глобальной солидарности и глобального лидерства".

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