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В Украине коронавирус за сутки диагностировали у 914 человек

Больше всего новых случаев выявили во Львовской, Волынской, Ровенской областях и Киеве.

В Украине 3 июля коронавирус подтвердили у 914 человек, таким образом количество заразившихся выросло до 47 677. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.

За последние сутки умерли 15 пациентов (всего 1227), 597 человек выздоровели (всего 21 155).

Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 4 июля составляет 25 295 человек.

Больше всего новых случаев за сутки выявили во Львовской области (176), Киеве (118), Волынской (92) и Ровенской (91) областях.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировали в Черновицкой (295,9), Львовской (199,5) и Винницкой (174,1) областях.

Ни одного случая за последние сутки не зарегистрировали в Донецкой, Луганской, Полтавской областях. В Херсонской области обнаружили всего одного нового больного.

Отмечается, что в больницах с диагнозом COVID-19 находятся 4247 людей, из них 102 человека подключены к аппарату ИВЛ.

С начала пандемии коронавирусом в Украине заразились 6937 медиков, из них - 4331 медработник уже выздоровел.

Статистика по регионам:

  • Винницкая область - 1936 (+21)
  • Волынская область - 2663 (+92)
  • Днепропетровская область - 1110 (7)
  • Донецкая область - 599 (0)
  • Житомирская область - 1447 (+12)
  • Закарпатская область - 3214 (+88)
  • Запорожская область - 588 (+9)
  • Ивано-Франковская область - 2598 (+54)
  • Кировоградская область - 657 (+4)
  • г. Киев - 5465 (+118)
  • Киевская область - 2747 (45)
  • Львовская область - 6059 (+177)
  • Луганская область - 84 (0)
  • Николаевская область - 455 (+5)
  • Одесская область - 1835 (+43)
  • Полтавская область - 322 (0)
  • Ровенская область - 4041 (+91)
  • Сумская область - 308 (+4)
  • Тернопольская область - 2025 (+35)
  • Харьковская область - 2311 (+56)
  • Херсонская область - 196 (+1)
  • Хмельницкая область - 828 (+6)
  • Черновицкая область - 4972 (+37)
  • Черкасская область - 657 (+4)
  • Черниговская область - 560 (+6).

Напомним, 2 июля в Украине выявили 876 новых случаев COVID-19, 1 июля - 889, 30 июня - 664. 

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал медиков готовиться ко второй волне коронавируса.

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