В Украине коронавирус за сутки диагностировали у 914 человек

Больше всего новых случаев выявили во Львовской, Волынской, Ровенской областях и Киеве.

В Украине 3 июля коронавирус подтвердили у 914 человек, таким образом количество заразившихся выросло до 47 677. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.

За последние сутки умерли 15 пациентов (всего 1227), 597 человек выздоровели (всего 21 155).

Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 4 июля составляет 25 295 человек.

Больше всего новых случаев за сутки выявили во Львовской области (176), Киеве (118), Волынской (92) и Ровенской (91) областях.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировали в Черновицкой (295,9), Львовской (199,5) и Винницкой (174,1) областях.

Ни одного случая за последние сутки не зарегистрировали в Донецкой, Луганской, Полтавской областях. В Херсонской области обнаружили всего одного нового больного.

Отмечается, что в больницах с диагнозом COVID-19 находятся 4247 людей, из них 102 человека подключены к аппарату ИВЛ.

С начала пандемии коронавирусом в Украине заразились 6937 медиков, из них - 4331 медработник уже выздоровел.

Статистика по регионам:

Винницкая область - 1936 (+21)

Волынская область - 2663 (+92)

Днепропетровская область - 1110 (7)

Донецкая область - 599 (0)

Житомирская область - 1447 (+12)

Закарпатская область - 3214 (+88)

Запорожская область - 588 (+9)

Ивано-Франковская область - 2598 (+54)

Кировоградская область - 657 (+4)

г. Киев - 5465 (+118)

Киевская область - 2747 (45)

Львовская область - 6059 (+177)

Луганская область - 84 (0)

Николаевская область - 455 (+5)

Одесская область - 1835 (+43)

Полтавская область - 322 (0)

Ровенская область - 4041 (+91)

Сумская область - 308 (+4)

Тернопольская область - 2025 (+35)

Харьковская область - 2311 (+56)

Херсонская область - 196 (+1)

Хмельницкая область - 828 (+6)

Черновицкая область - 4972 (+37)

Черкасская область - 657 (+4)

Черниговская область - 560 (+6).

Напомним, 2 июля в Украине выявили 876 новых случаев COVID-19, 1 июля - 889, 30 июня - 664.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал медиков готовиться ко второй волне коронавируса.