В Украине коронавирус за сутки диагностировали у 914 человек

В Украине 3 июля коронавирус подтвердили у 914 человек, таким образом количество заразившихся выросло до 47 677. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.
За последние сутки умерли 15 пациентов (всего 1227), 597 человек выздоровели (всего 21 155).
Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 4 июля составляет 25 295 человек.
Больше всего новых случаев за сутки выявили во Львовской области (176), Киеве (118), Волынской (92) и Ровенской (91) областях.
Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировали в Черновицкой (295,9), Львовской (199,5) и Винницкой (174,1) областях.
Ни одного случая за последние сутки не зарегистрировали в Донецкой, Луганской, Полтавской областях. В Херсонской области обнаружили всего одного нового больного.
Отмечается, что в больницах с диагнозом COVID-19 находятся 4247 людей, из них 102 человека подключены к аппарату ИВЛ.
С начала пандемии коронавирусом в Украине заразились 6937 медиков, из них - 4331 медработник уже выздоровел.
Статистика по регионам:
- Винницкая область - 1936 (+21)
- Волынская область - 2663 (+92)
- Днепропетровская область - 1110 (7)
- Донецкая область - 599 (0)
- Житомирская область - 1447 (+12)
- Закарпатская область - 3214 (+88)
- Запорожская область - 588 (+9)
- Ивано-Франковская область - 2598 (+54)
- Кировоградская область - 657 (+4)
- г. Киев - 5465 (+118)
- Киевская область - 2747 (45)
- Львовская область - 6059 (+177)
- Луганская область - 84 (0)
- Николаевская область - 455 (+5)
- Одесская область - 1835 (+43)
- Полтавская область - 322 (0)
- Ровенская область - 4041 (+91)
- Сумская область - 308 (+4)
- Тернопольская область - 2025 (+35)
- Харьковская область - 2311 (+56)
- Херсонская область - 196 (+1)
- Хмельницкая область - 828 (+6)
- Черновицкая область - 4972 (+37)
- Черкасская область - 657 (+4)
- Черниговская область - 560 (+6).
Напомним, 2 июля в Украине выявили 876 новых случаев COVID-19, 1 июля - 889, 30 июня - 664.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал медиков готовиться ко второй волне коронавируса.