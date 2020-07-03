Обладминистрация обвинила Львов в преждевременном смягчении карантина и призвала снова закрыть рестораны

"Представления на ослабление карантинных мер во Львове не было".

Львовская обладминистрация обвинила мэрию Львова в преждевременном смягчении карантина.

Об этом говорится в письме, который глава ОГА Максим Козицкий направил мэру Львова Андрею Садовому.

"В связи с эпидемиологической ситуацией в регионе, в том числе и во Львове, считаем преждевременными и безосновательными ослабления карантинных мероприятий, которые приняла Львовская городская комиссия ТЭБ и ЧС. Это неоднократно подчеркивал представителям Львовского городского совета, в том числе на заседаниях областной комиссии", - цитирует Козицкого его пресс-служба.

Обладминистрация заявила, что решение об усилении и смягчении карантина принимается на областном уровне после представления регионального санитарного врача.

"Однако представления на ослабление карантинных мероприятий, тем больше ослабление мер во Львове, не было", - говорится в заявлении.

Поэтому председатель ЛОГА требует безотлагательно созвать внеочередное заседание городской комиссии ТЭБ и ЧС и привести ее решения в соответствие с требованиями постановления КМУ и решения областной комиссии, то есть работу ресторанов, фитнес-центров и спортзалов.

Напомним, что 24 июня местная власть Львова разрешила работу ресторанов, кафе и фитнес-центров и спортивных залов. Они могут принимать не больше 10 посетителей одновременно.

Львовская область - лидер по количеству выявленных случаев коронавирусной болезни в Украине. В последнее время там ежедневно регистрируют до около 150 новых заболевших.