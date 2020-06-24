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Во Львове разрешили работу ресторанов и кафе

В заведении должны находиться до 10 клиентов.

Во Львове разрешили работу ресторанов и кафе
Фото: EPA/UPG

Во Львове в рамках смягчения карантина разрешили работу ресторанов и кафе. Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Андрей Садовый.

По его словам, сегодня городская комиссия по чрезвычайным ситуациям возобновила работу. Заведения общественного питания могут принимать в помещении - до 10 клиентов; спортивных и фитнес-клубов - до 10 посетителей.

Собственники этих учреждений должны обеспечить системное ИФА-тестирования для своих работников.

"Такие послабления являются вынужденным шагом для сохранения малого и среднего бизнеса. Эпидемиологическая ситуация остается непростой. Адаптивный карантин продлен до 31 июля. Я прошу всех быть осторожными и неравнодушными. Если в общественном месте или транспорте видите человека без маски - сделайте ему замечание", - добавил Садовый.

апомним, в киеве в рамках ослабления карантина разрешили работу кинотеатров, ресторанов и бассейнов. Однако, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, столица вернется к ограничениям.

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