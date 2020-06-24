Киев выделит материальную помощь пострадавшим от взрыва дома на Позняках

Киевская комиссия по чрезвычайным ситуациям одобрила выделение компенсации и материальной помощи пострадавшим от взрыва в доме на Позняках. Об этом на своей странице в Facebook сообщил столичный мэр Виталий Кличко.

"Все пострадавшие семьи получат по 50 000 гривен. Тем, кто получил тяжелые травмы, выделят по 80 000, средние - 70 000, легкие - 60 000. Родственники погибших получат по 100 000 гривен за каждого погибшего члена семьи. Мы уже осуществляем все необходимые процедуры, чтобы в ближайшее время люди получили эти деньги", - добавил он.

Кличко отметил, что предложил премьер-министру Денису Шмыгалю вариант выделения средств на покупку нового жилья для всех пострадавших - половину от Киева и вторую половину от правительства.

"Киев готов выделить из резервного фонда 30 млн гривен для решения жилищной проблемы людей, в доме которых произошел взрыв. Речь идет или о предоставлении материальной компенсации по рыночной стоимости жилья, или о приобретении и передаче квартир", - пояснил он.

Напомним, что 21 июня в 10-этажном жилом доме на ул. Соломии Крушельницкой 1/5 на Позняках произошел взрыв. В результате погибли три человека, судьба еще двоих была неизвестна. Предварительной причиной назвали взрыв газовоздушной смеси.

Взрывная волна разрушила пять этажей одного подъезда. Повреждены 40 квартир, где живет 125 человек. Секция взорвавшегося дома из 40 квартир восстановлению не подлежит.

Вечером 22 июня спасатели обнаружили тело четвертого погибшего. Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что оставалась неизвестной судьба еще одного мужчина. Ночью 23 июня было найдено тело пятой, последней жертвы взрыва. Мужчину 1976 года рождения опознал его сосед.