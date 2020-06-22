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В сети появилось видео взрыва дома на Позняках

В 10-этажке взорвался газ.

Видео момента взрыва дома на Позняках в Киеве, который произошел накануне, опубликовано в сети 22 июня.

В ролике длинной в полминуты видно, как взрывается квартира, затем распространяется огромная взрывная волна.

Напомним, в воскресенье, 21 июня в 10-этажном жилом доме на ул. Соломии Крушельницкой 1/5 на Позняках произошел взрыв. В результате погибли три человека, судьба еще двоих неизвестна. Под завалами могут находиться еще двое мужчин 1967 и 1976 годов рождения.

Спасатели продолжают вручную разбирать завалы. Секция взорвавшегося дома из 40 квартир восстановлению не подлежит.

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