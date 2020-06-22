Из-за резкого ухудшения погодных условий в Ивано-Франковской и Черновицкой областях введены чрезвычайные меры безопасности.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Из-за резкого ухудшения погодных условий на Прикарпатье и Буковине мной введены чрезвычайные меры безопасности. На 19:00 фиксируем затопления в 9 районах. Для борьбы с непогодой привлечено сотни спасателей и полицейских. Организовано эвакуацию, работает оперативный штаб", - написал глава МВД.

Через різке погіршення погодних умов на Прикарпатті та Буковині мною введено надзвичайні заходи безпеки. На 19:00 фіксуємо затоплення у 9 районах. Для боротьби з негодою залучено сотні рятувальників і поліцейських.Організовано евакуацію, працює опер. штаб https://t.co/hy2YFMKHzC pic.twitter.com/bEjYIfW7TZ — Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 22, 2020

В пресс-службе МВД уточнили, что в Ивано-Франковской и Черновицкой областях из-за резкого ухудшения погодных условий и сильных дождей начались паводки. Объявлен второй - оранжевый уровень опасности. В горных реках поднимается уровень воды до 2-х метров.

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

В эпицентре непогоды оказались 31 жилой дом и 37 хозяйств. Задействовано 123 полицейских и 120 спасателей, а также 62 единицы служебного техники.

"Полицейские и спасатели заходят в каждый дом и проверяют, не остались там в опасности люди или домашние животные, помогают местным властям доставлять продукты первой необходимости. Организовано круглосуточную работу штаба. Полицейские охраняют жилища граждан, чтобы избежать мародерства", - цитирует пресс-служба главу МВД.

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Также по поручению министра на место непогоды вылетел вертолет Н225 Super Puma ГосЧС, который доставит еду и дополнительные силы.

Арсен Аваков добавил, что полицейские и спасатели проводят разъяснительную работу среди населения области, организовано объездные пути аварийных участков.

"Ситуация меняется каждую минуту, полицейские и спасатели будут работать и ночью, чтобы не оставить людей один на один с непогодой. Организуем места для ночлега и питания. По состоянию на сейчас - ситуация контролируемая", - отметил министр.

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Кроме того, в Черновицкой области из-за сильных дождей поднялся уровень воды в реках Прут, Черемош и Брусницы. Также размыты автодороги и подтоплены мосты в 7 населенных пунктах Вижницкого, Путильского и Кицманского районов.

В селе Банилов Выжницкого района частично разрушена дамба. Местных жителей правоохранители предупреждают о возможном отселении из опасной зоны.

К ликвидации последствий непогоды привлечены 10 единиц техники и 55 сотрудников ГосЧС, а также 12 полицейских.

Сегодня утром в Украине было объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозировали по всей стране дожди, грозы и местами град.