​Дети с оккупированных территорий смогут не сдавать ВНО для поступления в вузы

Президент Владимир Зеленский инициирует внесение изменений в Закон "О высшем образовании" для максимального упрощения поступления в высшие учебные заведения выпускникам школ с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Изменения будут предусматривать, что дети с этих территорий смогут вступать в вузы Украины без внешнего независимого оценивания (ВНО) и будут иметь возможность поступить во все вузы Украины, а не по ограниченным отдельным спискам, как это происходит сейчас.

Кроме того, все желающие смогут учиться в украинских вузах бесплатно, через государственный заказ в пределах квот.

Сейчас такая норма действует только для выпускников с аннексированного Крыма и Севастополя.

"Это - часть нашей государственной политики. Мы боремся за молодежь на тех территориях, мы хотим максимально поощрить таких выпускников переезжать в Украину, вступать в наши учебные заведения, учиться в украинской системе образования", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский внес в Раду законопроект об отмене государственной итоговой аттестации в 2020 году.