​Украинская диаспора в США признала дело Порошенко политическим

Украинский конгрессовый комитет Америки (UCCA) предостерегла лидеров Украины от выборочного правосудия.

Об этом говорится в заявлении комитета.

"UCCA, самое большое представительство американцев украинского происхождения, глубоко обеспокоен последними признаками выборочного правосудия в Украине и вынужден осудить попытки украинской власти вести политически мотивированные дела против бывших чиновников и лидеров гражданского общества Украины, включая их выраженное желание арестовать бывшего президента Петра Порошенко перед политическим судебным процессом", - сказано в нем.

Украинский конгрессовый комитет напомнил, что руководители государства и общественные лидеры времен Порошенко, которым сегодня грозят "политические назначенцы президента Зеленского", обеспечивали возрождение национальной системы обороны Украины и изменили к лучшему экономику, сокращавшуюся после вторжения России.

"Вместо того, чтобы оставить страну уязвимой к дальнейшему вторжению со стороны России, бывшим лидерам Украины удалось убедить США обеспечить Украину летальным оборонительным оружием и восстановить как Вооруженные силы Украины, так и собственное производство вооружения", - сказано в заявлении.

Диаспора советует нынешним властям Украины сосредоточиться на движении страны вперед и на борьбе с "врагом у ворот", а "не разрывать страну политической борьбой и раздуванием личных обид".

"UCCA напоминает лидерам Украины, что выборочное, политически мотивированное правосудие может нанести непоправимый вред имиджу Украины перед международным сообществом. Вместо того, чтобы уничтожать авторитет Украины среди своих глобальных партнеров, руководству Украины следует воздерживаться от любых попыток политизировать верховенство закона", - говорится в заявлении.

Напомним, что 10 июня Офис генерального прокурора сообщил о подозрении народному депутату, бывшему президенту Петру Порошенко.

Порошенко подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания "явно преступного приказа" склонил председателя Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко к превышению им власти и служебных полномочий.

Ему вменяют ч.4 ст. 27 ч.4 ст.41 ч.4 ст.426-1 Уголовного кодекса. Санкция этой статьи предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы.