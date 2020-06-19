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Дело против Порошенко мотивировано политическими соображениями, - бывший юрист ЕСПЧ

"Власть в Украине нарушает многочисленные положения Европейской Конвенции о правах человека". 

Дело против Порошенко мотивировано политическими соображениями, - бывший юрист ЕСПЧ
Фото: Михаил Палинчак

Бывший старший юрист Европейского суда по правам человека, эксперт в области европейского права Грегори Туан Ди Дьйодоне, который присоединился к команде защиты экс-президента Украины, отмечает, что дело против Порошенко мотивировано политическими соображениями. Об этом говорится в его заявлении.

«Сегодня я имею честь быть одним из адвокатов господина Петра Порошенко, бывшего президента-реформатора и одного из лидеров оппозиции в Украине. После первого изучения элементов его дела и чрезмерных и непоследовательных обвинений, выдвинутых против него, могу без разумных оснований для сомнений утверждать, что нарушено производство по этому делу напоминает такое, что является в своей основе мотивированное политическими соображениями», - заявляет адвокат.

«К такому выводу меня привели обстоятельства беспокойного политического контекста, который существует в Украине с мая 2019 года, отсутствие независимой от нынешнего высшего руководства государства Генеральной прокуратуры, дефицит справедливости в поспешном осуществлении производства против господина Порошенко и разоблачения по результатам телефонного прослушивания от ноября 2019» , - отмечает европейский юрист.

Он отмечает, что таким образом власть в Украине нарушает многочисленные положения Европейской Конвенции о правах человека и, в частности, нарушение статьи 18 ЕСПЧ, запрещающий использовать политические мотивы для ограничения свобод, статьи 6, пункта 2 (презумпция невиновности) и статьи 5 (право на свободу).

«Как опытный юрист по правам человека, я обеспокоен таким положением дел в Украине и призываю к демократическому развитию в направлении полного и эффективного соблюдения принципов верховенства права», - отмечает Грегори Туан Ди Дьйодоне.

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