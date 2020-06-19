Венедиктова заявила, что три дела против Порошенко были закрыты из-за отсутствия состава преступлений

На прошлой неделе из-за отсутствия состава преступления были закрыты три уголовных производства относительно пятого президента Украины, соглавы фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко. Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, говорится в заявлении пресс-службы ОГП.

Заявитель считал, что Порошенко действовал незаконно при назначении членов Высшего совета правосудия, а также совершал неправомерные действия относительно судей Окружного административного суда Киева. Также заявитель сомневался в законности назначения премьер-министра Украины.

Производство, в котором Порошенко является подозреваемым, было открыто по заявлению главы Службы внешней разведки Украины.

"Если такой высокопоставленный чиновник заявляет о преступлении, неужели это будет бесперспективно с точки зрения суда и следствия? Или это не о государственной безопасности и работе институций? Я подчеркиваю, что никто в нашей стране не должен открывать производства для того, чтобы совершить политическое давление. Если есть дела, то их нужно или закрывать, или переходить с ними в суд, и пусть суд решает", - заявила генпрокурор.

Она также сообщила, что решение сменить ходатайство о мере пресечения Порошенко с ареста на личное обязательство было принято в связи с публичным заявлением нардепа, что он не собирается скрываться.

"В понедельник он пришел в суд, сегодня (18 июня. - Ред.) тоже. К тому же он политик, народный депутат, исполняет свои профессиональные полномочия и, учитывая, что он заверил словами и действиями, почему не сменить меру пресечения, чтобы он продолжал исполнять свою политическую и профессиональную деятельность и появляться для проведения процессуальных действий?" - отметила Венедкитова.

Напомним, что судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк перенес на 1 июля избрание меры пресечения Петру Порошенко. Решение о переносе, по словам Вовка, связано с изменением ходатайства прокуратуры о виде меры пресечения.

В то же время защита Порошенко возразила против этого и просила вынести решение по сути.

10 июня Офис генерального прокурора сообщил о подозрении народному депутату, бывшему президенту Петру Порошенко.

Порошенко подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания "явно преступного приказа" склонил председателя Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко к превышению им власти и служебных полномочий.

Ему вменяют ч.4 ст. 27 ч.4 ст.41 ч.4 ст.426-1 Уголовного кодекса. Санкция этой статьи предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы.