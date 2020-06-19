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Добкин похвастался, что является инициатором нового дела против Порошенко

"Отсиди за томос, Петя".

Добкин похвастался, что является инициатором нового дела против Порошенко
Фото: Макс Требухов

Бывший мэр Харькова и бывший народный депутат от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин сообщил, что он является инициатором нового дела против лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Добкин также опубликовал свое заявление в Государственное бюро расследований.

"Да, манипулируя стремлениями православного сообщества Украины к объединению, Порошенко использовал церковные организации и религиозное противостояние для достижения победы на выборах 2019 года. Такие преступные действия Порошенко вызвали обострение религиозного (межконфессионального) противостояния и вражды в государстве .... Состоялось активное политическое вмешательство и административное давление на священновластие и верующих Украинской Православной Церкви Московского и Киевского патриархатов с целью заставить их принять проект создания ЕПЦ именно в том формате, который считали правильным Порошенко П.А. и в то время президентские политические круги", - говорится в заявлении.

По словам Добкина, действия Порошенко "представляют опасность для социального мира и политической стабильности в Украине и содержат признаки уголовных деяний, предусмотренные статьями 109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), 161 (нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам), 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины".

Напомним, в Государственном бюро расследований подтвердили существование уголовного дела из-за получения Томоса и создания Православной церкви Украины относительно пятого Президента Украины Петра Порошенко.

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