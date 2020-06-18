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Под Офисом президента собрался митинг в поддержку Порошенко

Участники требуют "прекратить политические репрессии". 

Под Офисом президента собрался митинг в поддержку пятого президента Украины, соглавы фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко. Его участники требуют "прекратить политические репрессии", передает корреспондент LB.ua.

Фото: Макс Требухов

К походу под ОПУ после заседания Печерского райсуда Киева по избранию Порошенко меры пресечения призвал бывший спикер парламента Андрей Парубий. 

Фото: Макс Требухов

Среди участников акции - нардепы от "ЕС" София Федина и Алексей Гончаренко.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Люди скандировали "Слуга, выходи - народ пришел" и "Майдан живет".

Сам Петр Порошенко участия в акции не принимал, поскольку отправился в церковь, чтобы готовиться к прощанию со своим отцом, умершим 16 июня.

Напомним, что судья Сергей Вовк отложил избрание меры пресечения Петру Порошенко на 1 июля. Он аргументировал это сменой ходатайства прокуратуры об избрании меры в виде личного обязательства, а не ареста. Защита Порошенко выступала против такого решения, призывая вынести решение по сути.

Порошенко подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания "явно преступного приказа" склонил председателя Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко к превышению им власти и служебных полномочий.

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