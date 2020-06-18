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Комитет Рады не рекомендовал назначать Шкарлета министром образования

Этот вопрос вынесли на голосование Рады.

Комитет Рады не рекомендовал назначать Шкарлета министром образования
Сергей Шкарлет
Фото: gorod.cn.ua

Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций не рекомендует парламенту назначить ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета министром образования и науки.

Об этом сообщила депутат от фракции "Голос", секретарь комитета по вопросам образования Наталия Пипа.

"Решение комитета образования: не рекомендовали Шкарлета, но вынесли в зал на голосование! Я была против!", - написала она в фейсбуке.

Фото: Natalya Pipa / Facebook

Напомним, 10 июня президент Владимир Зеленский встретился с кандидатом на должность министра образования Шкарлетом в ходе визита в Черниговскую область. Ранее президент сам анонсировал, что в ходе посещения Черниговского технологического университета поговорит со студентами для принятия решения о целесообразности назначения его ректора министром образования.

17 июня премьер-министр Денис Шмыгаль предложил Раде назначить Шкарлета министром образования.

Сергей Шкарлет – доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. Руководит Черниговским национальным технологическим университетом с 2010 года. В 2013 году экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник вручил Шкарлету нагрудный знак и удостоверение «Заслуженный деятель науки и техники Украины».

В 2010 году Шкарлет баллотировался в Черниговский облсовет от "Партии регионов". Тогда в интервью он говорил, что поддерживал экс-президента Виктора Януковича. В 2015 году снова пытался попасть в Черниговский облсовет. В этот раз - от партии БПП, правда, безуспешно.

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