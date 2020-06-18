​Рада разрешила выпускникам не проходить итоговую аттестацию в 2020 году

Внешнее оценивание будет обязательным только для поступления в вузы.

Верховная Рада в связи с пандемией коронавируса разрешила выпускникам школ не проходить государственную итоговую аттестацию в 2020 году.

Президентский законопроект №3669 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов завершения 2019/2020 учебного года" поддержали 356 депутатов.

"В связи с осуществлением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), соискатели образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации. [Они] имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по собственному желанию", - сказано в тексте законопроекта.

Цель законопроекта - сократить количество людей, которые придут на внешнее оценивание.

Напомним, что выпускники школ проходит итоговую аттестацию в форме внешнего независимого оценивания.