​Новые параметры адаптивного карантина позволят Киеву и Черновицкой области перейти к смягчениям
​Новые параметры адаптивного карантина позволят Киеву и Черновицкой области перейти к смягчениям
Андрей Ермак: «Не надо каждый раз подчеркивать красные линии. Они у нас внутри прошиты на подкорке. И у Президента, и у меня»
Андрей Ермак: «Не надо каждый раз подчеркивать красные линии. Они у нас внутри прошиты на подкорке. И у Президента, и у меня»
В Украине за сутки заболело и умерло от коронавируса рекордное количество людей
В Украине за сутки заболело и умерло от коронавируса рекордное количество людей
На платформе станции метро "Театральная" в Киеве произошла драка
На платформе станции метро "Театральная" в Киеве произошла драка
В Украине снова антирекорд новых случаев COVID-19 - 829 за сутки
В Украине снова антирекорд новых случаев COVID-19 - 829 за сутки
Кабмин решил продлить адаптивный карантин до 31 июля (обновлено)
Кабмин решил продлить адаптивный карантин до 31 июля (обновлено)
Зеленский внес законопроект об отмене государственной итоговой аттестации в 2020 году
Зеленский внес законопроект об отмене государственной итоговой аттестации в 2020 году
Ученые нашли препарат, который помогает снизить смертность от Covid-19
Ученые нашли препарат, который помогает снизить смертность от Covid-19
В Одессе упал легкомоторный самолет, погибли два пилота (обновлено)
В Одессе упал легкомоторный самолет, погибли два пилота (обновлено)
ГлавнаяОбществоОбразование

​Рада разрешила выпускникам не проходить итоговую аттестацию в 2020 году

Внешнее оценивание будет обязательным только для поступления в вузы.

​Рада разрешила выпускникам не проходить итоговую аттестацию в 2020 году
Фото: Михаил Палинчак

Верховная Рада в связи с пандемией коронавируса разрешила выпускникам школ не проходить государственную итоговую аттестацию в 2020 году.

Президентский законопроект №3669 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов завершения 2019/2020 учебного года" поддержали 356 депутатов.

"В связи с осуществлением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), соискатели образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации. [Они] имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по собственному желанию", - сказано в тексте законопроекта.

Цель законопроекта - сократить количество людей, которые придут на внешнее оценивание.

Напомним, что выпускники школ проходит итоговую аттестацию в форме внешнего независимого оценивания.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также