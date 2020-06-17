В Киеве возникли перебои на "зеленой" ветке метро

В Киеве вечером 17 июня из-за поломки поезда с ограничениями работала "зеленая" линия метрополитена.

По состоянию на 21:00 все станции метро работают в обычном режиме, информирует пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

Ранее там сообщали, что по техническим причинам (поломка поезда) зеленая линия метрополитена работает от станции "Сырец" до станции "Золотые ворота" и от станции "Красный хутор" до "Кловской".

Ранее сегодня на платформе станции метро "Театральная" в Киеве произошла драка.

По неофициальной информации, драка произошла между сторонниками партии Шария, который в среду митинговали в центре Киева, и националистами, приехавшими на контракцию "Шария - под плинтус".

Накануне из-за проникновения человека в тоннель останавливали "красную" ветку метро.