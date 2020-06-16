В Киеве из-за проникновения человека в тоннель останавливали "красную" ветку метро (обновлено)

В Киеве 16 июня около 18:15 остановили движение на "красной", Святошинско-Броварской линии метро. Об этом сообщил корреспондент LB.ua.

Обновление. На странице "Киевского метрополитена" в Facebook сообщили, что остановка произошла из-за проникновения человека в тоннель на станции "Берестейская". Его задержали, с ним работают правоохранители. Движение возобновили в обычном режиме.

Пользователи соцсетей опубликовали фотографии с большим количеством пассажиров на станциях.

Фото: facebook.com/groups/361699687327362

Фото: facebook.com/groups/361699687327362

Напомним, что 1 июня в Киеве ограничивали движение "красной" ветки метро из-за ложного сообщения о минировании моста. Движение было организовано от ст. "Академгородок" до станции "Арсенальная".