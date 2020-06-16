СБУ раскрыла сеть ботоферм, которая курировалась из России

СБУ заблокировала межрегиональную сеть ботоферм в Киеве и нескольких областях, которая курировалась из России. Возможности сети позволяли генерировать фейки от 10 000 ботов.

Ее организаторы использовали учетные записи в соцсетях и электронной почте, а также электронные кошельки с фейковыми персональными данными, сообщили в пресс-службе СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что для регистрации аккаунтов злоумышленники использовали, кроме украинских, российские и европейские SIM-карты мобильных операторов. В Европе их преимущественно невозможно приобрести без идентификации гражданина, а в РФ также без содействия со стороны спецслужбы", - говорится в заявлении.

Ботоферма специализировалась на заказах по эскалации конфликта на Донбассе. Ее организаторы совершали информационные "вбросы", содействовали распространению негативных настроений и дискредитировали украинскую власть внутри страны и за ее пределами.

СБУ провела обыски по 12 адресам, где было размещено оборудование. Изъято 40 000 SIM-карт мобильных операторов. Разоблачение сети ботоферм осуществлялось Департаментом кибербезопасности СБУ в Киеве, Львовской, Черниговской, Сумской и Одесской областях.

Напомним, в январе СБУ заблокировала ботоферму, которая действовала в нескольких регионах. Ее "работники" с фейковых аккаунтов подстрекали протестные настроения, запугивали население и рассылали сообщения о минировании.