Один из мальчиков - в травматической коме.

Фото: npu.gov.ua

15 июня в селе Слободка возле Винницы четверо маленьких детей, которые игрались возле двора, попали под машину.

Об этом говорится на сайте полиции.

Авария произошла около 21:50, когда автомобиль разворачивался задним ходом.

32-летняя женщина, находившаяся за рулем ВАЗ-21103, была пьяна. "Драггер" зафиксировал 1,07 промилле алкоголя в ее организме, это в пять раз выше допустимой нормы. Ее задержали в процессуальном порядке.

Фото: npu.gov.ua

Пострадавшие - маленькие дети в возрасте от 4 до 8 лет. Все они госпитализированы в Винницкую областную детскую клиническую больницу. Самый старший мальчик находится в травматической коме с открытой черепно-мозговой травмой и политравмой.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса. Виновнице наезда может грозить до 8 лет лишения свободы.