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В Черновцах маршрутка с пассажирами врезалась в столб, четверо пострадавших

Двое - госпитализированы.

В Черновцах маршрутка с пассажирами врезалась в столб, четверо пострадавших
Фото: cv.npu.gov.ua

В Черновцах в результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутки пострадали четыре человека.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции области.

В понедельник, 15 июня, в полицию поступило сообщение о том, что по улице Шолом-Алейхема в Черновцах произошла авария, в результате которой пострадали четыре человека.

“Прибывшие на место происшествия следственно-оперативная группа Черновицкого отдела полиции выяснила, что водитель маршрутки не справился с управлением и столкнулся со столбом. В результате аварии травмы получили четверо пассажиров, двое из них обратились за медицинской помощью, их госпитализировали”, - сообщили в полиции.

Фото: cv.npu.gov.ua

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Напомним, ранее на автодороге Житомир-Черновцы при столкновении двух микроавтобусов погибли три человека.

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